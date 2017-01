Rada Tilly propone aprender en sus espacios públicos los beneficios de yoga y meditación

El primer encuentro será pasado mañana, a las 10, en la bajada 20. Los interesados deberán asistir con ropa cómoda, hidratación y una manta para la práctica.La Secretaría de Deportes de la Municipalidad de Rada Tilly ofrecerá una serie de encuentros durante todos los sábados de enero donde se realizarán clases de yoga. La concentración comenzará a las 9:45 ya que el inicio de la actividad está previsto a las 10. La primera actividad, que estará a cargo de los profesores Carlos Ojeda y Ángela Cattaneo, se llevará a cabo este sábado en la plaza San Martín, ubicada sobre Almirante Brown, entre Lago Rivadavia y Lago Esperanza.Las próximas actividades se desarrollarán el sábado 14 en la bajada 20, que se encuentra al lado Parador Arenas; para continuar el sábado 21 en el Mirador "El Arbolito" en el camino a la reserva Punta del Marqués; y culminará el sábado 28 en la bajada 20.Hay que destacar que el programa de clases gratuitas de yoga inició con gran convocatoria el año pasado y se desarrolla en conjunto entre profesores de la villa balnearia. La iniciativa busca que la comunidad pueda conocer y descubrir los beneficios que el yoga y la meditación aportan a la salud.La propuesta no requiere inscripción previa y no es necesario tener experiencia, pero se recomienda asistir con ropa cómoda y se solicita a quienes deseen asistir que lleven hidratación y un "mat" o una manta para la práctica.Asimismo, los organizadores anticiparon que en caso de mal tiempo la actividad no se suspende. De ser así la clase se trasladará al gimnasio municipal "Manuel Belgrano", ubicado sobre Antártida Argentina 351.