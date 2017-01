El Patagónico | Deportes | VERANO - 03 enero 2017 Rada Tilly puso en marcha una nueva temporada de ofertas deportivas Como un clásico de todas las épocas estivales, la villa balnearia se convierte en escenario de una multiplicidad de eventos y actividades al aire libre, organizadas por la Secretaria de Deportes y Turismo. Ya sea con los tradicionales Seven de rugby y hóckey. Además del desafío de fútbol playero.

La Secretaria de Deportes y Turismo de Rada Tilly ya definió y dio inicio al calendario de actividades deportivas y eventos que tendrán como escenario principal la arena de la villa balnearia.

En esa sintonía, ayer dieron inicio las colonias de vacaciones destinadas para los chicos de 4 a 12 años. Con una duración de un mes. Las actividades se llevan a cabo de lunes a viernes, en el horario de 13:30 a 17:00. Con el gimnasio municipal "Manuel Belgrano" como punto de encuentro.

El proyecto contempla juegos, actividades expresivas y artísticas, salidas a la playa, al Camping Municipal, caminatas al aire libre en contacto con la naturaleza, deportes, entre otras.

En la misma sintonía, mañana arrancará la colonia de vacaciones de adultos mayores. De carácter gratuito y que se extiende del 4 de enero al 9 de febrero, los días martes y viernes de 9:00 a 12:00.

La misma es coordinada por profesores de educación física de la Secretaría de Deporte Municipal, la colonia promueve el desarrollo de actividades recreativas y deportivas como caminatas, juegos de salón, actividades en la playa, natación y salidas por ciudades y zonas cercanas.

Asimismo, durante todos los sábados del mes (a partir de las 10) se llevaran a cabo ciclos de clases gratuitas y abiertas a todo el público de yoga al aire libre.

En caso de mal clima, las clases no se suspenden y se trasladan al gimnasio municipal "Manuel Belgrano".

Para participar, no se requiere inscripción previa y no es necesario tener experiencia. Se recomienda ir con ropa cómoda y se pide a quienes asistan llevar hidratación y un "mat" o una manta para la práctica.

Siempre que el clima favorezca, los puntos de encuentro son la Plaza San Martín (7/01); bajada 20, al lado del Parador Arenas (14/01); Mirador "el Arbolito" en el camino a la Reserva Punta del Marqués (21/01) y bajada 20, contigua al Parador Arenas (28/01);



LOS CLASICOS DEL VERANO



En actividades en conjunto, y organizado por diferentes entidades deportivas, el domingo el Club de Triatlón Acuarium pondrá en marcha la 3º fecha del Campeonato Patagónico de Triatlón. Competencia que cuenta con la fiscalización de la Federación Chubutense de Pruebas Combinadas y el auspicio de la Municipalidad de Rada Tilly. Participarán atletas de Comodoro Rivadavia, Trelew, Puerto Madryn, Rawson, Puerto Pirámides, Esquel, Caleta Olivia y Cañadón Seco.

La charla técnica será a las 9:30. Para media hora más tarde dar lugar a la largada desde Club de Buceo Neptuno.

El recorrido contempla una Distancia Olímpica (1500 mts natación - 40 km ciclismo– 10 km de pedestrismo). Distancia Promocional (300 mts. natación - 7 km ciclismo - 2,5 km pedestrismo). Y Distancia Sprint y Posta Sprint (500 mts. natación - 20 km ciclismo - 5 km pedestrismo).

Las Inscripciones están abiertas en Acuarium hasta el sábado a las 12:00 para los atletas locales. En tanto que para los atletas de la región y la provincia lo pueden hacer en forma online.

Al finalizar la competencia, tendrá lugar el triatlón infantil, de es gratuito, y pensado para niños de 6 a 14 años. En una modalidad recreativa en playa y costanera.

El 14 de enero, en un paseo guiado y caminata al aire libre por Rada Tilly y sus alrededores se llevará a cabo el "Trekking de la luna", organizado por la Secretaría de Deporte y Turismo de la Municipalidad de Rada Tilly, en una actividad que invita a estar en contacto con la naturaleza y hacer actividad física en grupo, reúne a numerosos caminantes cada mes que se encuentran para salir a conocer y compartir.

Las inscripciones abren tres días antes del evento y se realizan en el gimnasio municipal "Manuel Belgrano" los días miércoles, jueves y viernes de 9:30 a 15:30 y el mismo sábado de 13:30 a 18:30.

El mismo día, y hasta el 15 de enero, dará inicio el "Seven de la Patagonia" –con presencia del puma Ramiro "Cumpa" Herrera- en su 17ª edición del Seven de Rugby de la Patagonia, una marca registrada del verano en las arenas de la villa balnearia. En una logística que cada año despliega Chenque Rugby Club. La misma tendrá lugar en las bajadas 9 y 10 de Rada Tilly.

Cuando el Seven de rugby comience a transitar su etapa de definiciones, a las 10 de la mañana se pondrá en marcha la antesala de la 2ª edición "Viví el verano en La Provee", que es una carrera de calle con distancias de 10 y 5K. Y que abarca las categorías de damas, caballeros y promocionales.

El sábado 21 y domingo 22, el IX torneo de hóckey "Playas de Rada Tilly" volverá a sumar protagonismo en la arena. En un evento organizado por el Club Náutico y Deportivo Rada Tilly.

El lugar son las bajadas 9 y 10 de la playa de Rada Tilly, y el horario de comienzo aproximado de los partidos está estipulado para las 13:00.

El torneo de hóckey sobre arena está reservado para las categorías Mamis, Sub 17 Damas, Primera Damas, Caballeros Libres y Caballeritos.

Las Inscripciones están abiertas en calle San Martín Nº 131 (Comodoro Rivadavia). Consultas e informes al (0297) 154-177769.

Ese mismo domingo la Federación Chubutense de Triatlón pondrá de relevancia el "Triatlón Provincial X-Terra"

Cerrando enero, el 28 y 29 de enero, el fútbol reducido medirá a sus mejores exponentes en el "Torneo de Fútbol Playero", que organiza el Club Atlético Rada Tilly (CART).

Participarán equipos de las categorías: masculino y femenino libres en las bajadas 9 y 10 de la playa. Para consulta por inscripciones se pueden comunicar por email a prensa@cart.org.ar



