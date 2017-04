Rada Tilly registró 20 evacuados y quedó aislada durante doce horas

Gran parte de Rada Tilly seguía anoche sin energía eléctrica y por alrededor de doce horas se quedó sin caminos que la conectaran con esta ciudad, ya que al problema que había desde días anteriores en el camino Juan Domingo Perón y en parte de la ruta Nacional 3 -a la altura de Polonia en Comodoro Rivadavia-, ayer se sumó el resurgimiento del arroyo La Mata. Este registró un caudal inédito que provocó el destrozo de la ruta Nacional 3. El agua no solo se llevó parte de la calzada. También arrasó con el muro jersey que separaba los dos sentidos de circulación.A los cuatro evacuados que había en la jornada del jueves, ayer se sumaron otros catorce que llegaron al albergue municipal y una familia a la que se alojó en la casita del camping municipal.El intendente Luis Juncos lamentó la situación en la que se encontraba su localidad, pero también la solidaridad de la gente "que se acercó desde la mañana temprano al gimnasio municipal Manuel Belgrano a donar ropa, calzado y alimentos no perecederos para las familias afectadas por el temporal ", indicó a El Patagónico.Dentro del costado solidario, también se destacaron varios vecinos que voluntariamente pusieron sus vehículos a disposición y permanecieron todo el tiempo que hizo falta ayudando a separar y clasificar los donativos durante toda la jornada.Dada la gran cantidad de ayuda con donaciones mayormente de ropa y calzado, a quienes deseen colaborar se informa que hoy se recibirán durante todo el día específicamente alimentos no perecederos en el Albergue Municipal.La atención médica, para urgencias y emergencias, se centralizó en el Hospital "Arturo Illia" de donde se unió personal provincial y del Centro de Salud Municipal para brindar asistencia a adultos y niños en área médica y enfermería.APAGON GENERAL E INCOMUNICACIONAdemás de los evacuados y del cúmulo de agua que anegó calles y avenidas, el problema central de Rada Tilly durante el temporal fue la falta de energía, que en la casi totalidad de la villa comenzó desde la madrugada del jueves y continuaba hasta el cierre de esta edición en la mayoría de los sectores.La falta de energía no solo genera problemas en las viviendas. Además generó que no se hayan podido poner en funcionamiento las bombas de saneamiento, con el consecuente desborde de cloacas.Respecto a la electricidad, la Sociedad Cooperativa Popular Limitada indicó que no se podrá restablecer totalmente hasta que se pueda acceder al sector del arroyo La Mata afectado por los anegamientos.