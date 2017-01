Rada Tilly se prepara para vivir cuatro días de espectáculo con títeres y teatro

La compañía "Mablan Espectáculos", acompañada por la Secretaría de Cultura de Municipalidad de Rada Tilly , realizará el Festival Internacional de Títeres y Teatro "Muñecos de Arena y Viento".La iniciativa se realizará desde el jueves 19 al domingo 22 de este mes en diferentes espacios de la villa balnearia, lo que permitirá disfrutar de variados espectáculos al aire libre para toda la familia de forma libre y gratuita.Los organizadores destacaron que el objetivo de la propuesta es acercar el teatro y los títeres a la comunidad presentando espectáculos gratuitos.La inauguración será el jueves, a las 19:30, con la muestra "PAPET, un muñeco para Anahí" que se realizará en el Centro Cultural de Rada Tilly. La exposición creada por Mablan Espectáculos y Fundación Anahí reúne a artistas locales para que realicen papets o títeres de papel diseñados por Juan Pablo Cambariere. Serán expuestos durante el festival para luego ser subastados para colaborar con la institución que promueve el trasplante y la donación de órganos.Asimismo, este año habrá dos noches para adultos con las obras: "Hamishibai – Teatro de Cartón" proveniente de Inglaterra y "Economía Doméstica" que llega desde Buenos Aires y cuenta con la participación de Daniela Calbi.COMIENZA LA FIESTAEl cronograma de actividades comenzará el jueves 19, a las 19:30, en el Centro Cultural con la muestra "PAPET, un muñeco para Anahí". La misma podrá ser visitada hasta el lunes 23.Las propuestas continuarán el viernes 20, a las 15, cuando el grupo Grupo Hua Guo Shan presente el espectáculo "Alboroto en el cielo", en el Paseo Aeróbico Ernesto Villalobos, contiguo a la Oficina de Turismo del municipio de Rada Tilly.Mientras que a las 17 se espera que la compañía Bet Burgos lleve a cabo la obra familiar "Mirame un poquito" en el Parador #IN. La jornada del viernes finalizará a las 21:30 con "Hamishibai – Teatro de Cartón" de la compañía Hamishibai en el Centro Cultural de la villa balnearia. La función está destinada para adolescentes y adultos.Las actividades para el sábado 21 comenzará a las 15 cuando se presente el grupo Theatre de Route In tenebris Lumen en el Paseo Aeróbico Ernesto Villalobos. Dos horas más tarde, se presentará la compañía Ivotura con el espectáculo "Calabazin" en el Parador #IN.A las 19 se espera que el artista comodorense Esteban Sierra ofrezca la obra "Padi, en el viaje a las diferencias" en la plaza ubicada entre calle Alferez de Navío Olivares y Piedra Buena.El cierre de la jornada estará a cargo de Daniela Calbi con el espectáculo "Economía Doméstica" que se realizará a las 21:30 en el Centro Cultural Rada Tilly.Las propuestas para el domingo 22 comenzarán a las 15 con "Mirame un poquito" de la compañía Bet Burgos que tendrá lugar en el Parador #IN. Las actividades continuarán a las 17 con "Calabazin" de la compañía Ivotura en el Paseo Aeróbico Ernesto Villalobos y finalizará a las 19 en la plaza ubicada entre Alferez de Navío Olivares y Piedra Buena con el espectáculo "Alboroto en el cielo" del grupo Hua Guo Shan.Hay que destacar que en caso de mal clima, las funciones se trasladarán al Centro Cultural con sus respectivos horarios.