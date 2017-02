El Patagónico | Deportes - 03 febrero 2017 Rada Tilly será sede de la 1ª edición del torneo "Preparación 2017" El torneo de hóckey tendrá la modalidad de 6 contra 6, y servirá para que los entrenadores comiencen la planificación para los certámenes oficiales. Se llevará a cabo el sábado 4 y domingo 5 de marzo en las canchas de fútbol 7 ubicadas dentro del hipódromo de la villa balnearia.

El primer fin de semana de marzo se llevará a cabo en las canchas de césped sintético, ubicadas en el hipódromo de Rada Tilly, el 1er torneo de hockey “Preparación 2017”, que será 6 contra 6.

El certamen tendrá un costo de inscripción de 2.000 pesos en todas las categorías, y la misma incluye árbitros nacionales e idóneos, hidratación permanente en ambos días para las 2 canchas, entrega de premios del primero al tercer lugar y el tercer tiempo.

Las categorías son Primera Damas (mayores de 16, incluye cumplidos en el 2017), con un máximo de 10 equipos, Primera Caballeros (mayores de 15, incluye cumplidos en el 2017), con tope de 8 equipos.

Categorías Mamis (mayores de 28 años) y que no hayan estado federadas o jugado el último año en Intermedia o Primera, sólo una menor entre 24 y 28 años que no haya jugado en Intermedia o Primera, y con un máximo de 10 equipos.

La organización del certamen confirmó que se jugará de 5 jugadores + arquero en Caballeros y de 6 jugadoras + arquera en Damas y Mamis, con dos tiempos de 10 minutos con cambio de lado.

Será obligatorio usar canilleras e indumentaria uniforme, y los arqueros con equipo completo.

Vale aclarar que con 5 equipos jugarán todos contra todos, semifinales y final. Si son 6 equipos o más se harán 2 zonas, donde clasificará el 1ro y 2do de cada zona a instancias de semifinales y final. A su vez, en semifinales y finales se harán 3 shoot out desde mitad de cancha con 8 segundos.

El cierre de inscripción está previsto para el lunes 27 de febrero o al completar los cupos, y al día siguiente se realizará el sorteo del fixture. Por cualquier consulta se pueden comunicar al 2974177769, o por correo electrónico a matybahl@hotmail.com. El horario aproximado de comienzo es a las 11:00, hasta las 22:00, el día sábado. Y el domingo hasta las 18:00.

