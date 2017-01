El Patagónico | País/Mundo - 29 enero 2017 Radicalismo pidió al Gobierno que "acepte" las críticas sobre la movilidad del 24 de marzo Corral se mostró confiado en que el Poder Ejecutivo abrirá un "diálogo" sobre el tema para encontrar una "opción superadora" del decreto firmado por el presidente Mauricio Macri, que cosecha críticas tanto en la oposición como en el oficialismo.

El presidente de la UCR, José Corral, se sumó a la ola de críticas contra el decreto que le dio carácter móvil al feriado del 24 de marzo y pidió al Gobierno que "acepte" esas otras "miradas".

"Ojalá que el Gobierno acepte estas miradas y busquemos las mejores soluciones", expresó el intendente de Santa Fe en declaraciones a radio Mitre, en medio de la polémica por el Día de la Memoria, por la Verdad y la Justicia.

El presidente de la UCR se convirtió así en otro de los dirigentes oficialistas que cuestionaron la medida y pidieron revisarla, junto al diputado radical Ricardo Alfonsín y el secretario de Derechos Humanos bonaerense, Santiago Cantón, además de aliados como el gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti.

Corral recordó que "hubo en su momento en el Parlamento diferentes ideas" sobre la conmemoración del último golpe de Estado que sufrió la Argentina, "incluso una iniciativa radical para que sea no un día de feriado, de vacaciones, sino de reflexión y de trabajo en las escuelas".

"Por eso comprendemos la preocupación de diferentes instituciones de que esto no signifique olvidar y que no signifique restarle importancia a algo que es tan significativo", subrayó el jefe comunal santafesino.

En este sentido, tras recordar que la UCR "lideró el Juicio a las Juntas Militares y el período de transición con (Raúl) Alfonsín", Corral subrayó "la importancia que tiene esta discusión para los radicales".

Por su parte, el ex gobernador bonaerense y ex candidato presidencial del Frente para la Victoria, Daniel Scioli, sumó ayer su rechazo a la decisión del gobierno nacional de transformar en trasladable el feriado del 24 de marzo, y reclamó que se mantenga su "inamovibilidad".

"Que no nos divida lo que nos une", afirmó ayer el dirigente a través de su cuenta en la red social Twitter, en una imagen a la que acompaño con la leyenda: "mantengamos inamovibles los feriados del #24de Marzo y #2DeAbril".

De esta forma, se sumó a quienes, desde el peronismo, rechazaron la decisión de convertir en feriado trasladable al Día Nacional de la Memoria, por la Verdad y la Justicia, y al Día Nacional del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas.

"Mantengamos inalterables e inamovibles el Día de la Memoria, y el Día del Veterano y Caídos en Malvinas", reclamó Scioli.

En los últimos días, el rechazo a este aspecto del decreto de necesidad y urgencia publicado el lunes último en el Boletín Oficial aglutinó a distintos sectores del peronismo y sumó también las voces de algunos aliados de Cambiemos como el gobernador cordobés, Juan Schiaretti.

