El Patagónico | Deportes - 14 mayo 2017 Rafaela logró un triunfo sobre la hora y sueña con la permanencia

Atlético de Rafaela consiguió ayer en su cancha un triunfo fundamental para su sueño de conservar la categoría, 1 a 0 en el cuarto minuto de descuento ante Atlético Tucumán, en partido de la 24ta fecha del torneo de fútbol de Primera división.

Mathías Abero anotó el gol agónico del encuentro, en el que el árbitro Facundo Tello expulsó al defensor Bruno Bianchi, del visitante, a los 30m del complemento.

Aunque los tres puntos no le alcanzaron a Rafaela para salir de la zona roja del descenso (está penúltimo, solo por encima de Sarmiento de Junín), la victoria le da esperanza y lo posiciona mejor desde lo anímico para encarar lo que viene.

Además, quedó a un solo punto de los últimos equipos que por ahora se clasifican a la próxima edición de la Copa Sudamericana.

Atlético Tucumán, que sigue por mitad de tabla, tiene la cabeza puesta en la Copa Libertadores, donde el 24 de este mes se jugará la clasificación para los octavos de final ante Palmeiras, en San Pablo.

En la próxima jornada, la 25ta, los rafaelinos visitarán el sábado a Lanús y Atlético Tucumán recibirá a Banfield, el viernes.



SINTESIS



ATLETICO DE RAFAELA 1 - ATLETICO TUCUMAN 0

Atlético de Rafaela: Lucas Hoyos; Oscar Carniello, Teo Paredes, Gastón Campi y Mathías Abero; Gabriel Gudiño, Emiliano Romero, Lucas Pittinari y Kevin Itabel; Fernando Luna y Leandro Díaz. DT: Juan Manuel Llop.

Atlético Tucumán: Cristian Lucchetti; Leonel Di Plácido, Bruno Bianchi, Ignacio Canuto y Fernando Evangelista; Rodrigo Aliendro, Nery Leyes, Fabio Alvarez y David Barbona; Luis Rodríguez y Leandro González. DT: Pablo Lavallén.

Gol ST: 49m Mathías Abero (AR).

Cambios ST: 23m Angelo Martino x Itabel (AR), 27m Ramiro Costa x Luna (AR), 28m Franco Quiroga x Alvarez (AT), 31m Jairo Palomino x Rodríguez (AT), 33m Robin Ramírez x Pittinari (AR), 41m José Méndez x González (AT).

Amonestados: Carniello (AR); Bianchi, Canuto (AT).

Incidencia ST: 30m expulsado Bianchi (AT).

Arbitro: Facundo Tello.

Cancha: Rafaela.



Fuente: