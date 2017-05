El Patagónico | Deportes - 06 mayo 2017 Rafaela va frente a Unión por otro triunfo para alimentar su sueño de salvarse del descenso

Atlético de Rafaela, último en la tabla de promedios para el descenso, recibirá hoy a Unión de Santa Fe, con la premisa de lograr una victoria que le permita alimentar su sueño de mantener la categoría, en uno de los cinco partidos que darán continuidad a la fecha 23 del Campeonato de fútbol de Primera división.

El encuentro se jugará a partir de las 19 en la cancha de Rafaela, será arbitrado por Nicolás Lamolina y transmitido por la Televisión Pública.

El equipo rafaelino tiene 27 puntos, atraviesa una racha positiva de cuatro partidos sin perder, con una victoria, la de la semana pasada como visitante de Olimpo de Bahía Blanca, pero sin embargo no puede disfrutarlo ya que su bajísimo promedio, el peor de la categoría, lo acecha al punto de que en los ocho partidos que restan debería ganar al menos cinco para mantenerse con esperanzas.

Unión, por su parte, con 28 puntos, no pelea arriba por ingresar a alguna copa internacional, tampoco tiene problemas con el descenso, pero lleva cuatro fechas sin ganar y eso motivó un cambio de entrenador, ya que se fue Juan Pumpido y desde hoy lo dirigirá Pablo Marini, luego de un interinato de Eduardo Magnín la semana pasada en el empate sin goles ante Patronato.

En Rafaela, el entrenador Juan Manuel Llop hará dos cambios y además podrá contar con Oscar Carniello y Mathías Abero, quienes se recuperaron de sus molestias físicas.

Las variantes serán el debut como titular de Lucas Blondel en reemplazo del expulsado Teodoro Paredes, mientras que Kevin Itabel retornará en lugar de Angelo Martino.

En Unión, Marini preservará a cinco futbolistas: Emanuel Britez, Agustín Sandoná, Nahuel Zárate, Manuel De Iriondo y Mauro Cejas.

Britez está al límite con las tarjetas amarillas y los otros tres padecen problemas físicos, y en Unión no quieren dar ventajas en el clásico ante Colón de la próxima fecha, luego de haber perdido el primero como locales por 2-0 el 18 de marzo pasado.





Fuente: