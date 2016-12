Ráfagas que alcanzaron 115 kilómetros volaron techos, derribaron árboles y generaron cortes de energía eléctrica

Desde Defensa Civil informaron que se atendieron alrededor de 50 llamados solicitando ayuda por voladuras de techos, caída de árboles, ramas y cartelería en distintos puntos de la ciudad.

Los primeros llamados se registraron desde el Pasaje 13 de Diciembre del barrio Pietrobelli donde se voló un techo y cayeron dos postes del tendido eléctrico. Otro inconveniente se produjo en Fracción 15 donde se desprendió el techo de una vivienda. Panorama similar se produjo en el barrio Laprida donde el techado de un domicilio no pudo resistir a las fuertes ráfagas. Además, en la entrada de ese barrio se cayó un poste de tendido eléctrico.



Un dúplex que se encuentra en Kilómetro 5 también se quedó sin techo. Y en una vivienda ubicada en Bouchardo y Urquiza requirió la presencia de Defensa Civil ya que el desprendimiento del techo comenzaba a generar peligro entre los vecinos de la zona.



La persona que allí alquila explicó a este diario que fue alertada sobre del problema al mediodía cuando se encontraba trabajando. “Yo salí temprano a trabajar y no pasaba nada. Cuando me llamaron no lo podía creer. Ahora viene Defensa Civil para arreglar el problema porque puede lastimar a alguien y golpea contra las otras casas que están al lado”, sostuvo.



La damnificada aseguró que el techado soportó el anterior temporal de viento que se registró en octubre, pero esta vez cedió.

“Nosotros venimos reclamando a la inmobiliaria que haga algo, pero no nos dieron bolilla y ahora estamos pagando las consecuencias”, cuestionó.



CONTINUARA EL VIENTO

El Servicio Meteorológico Nacional indicó que para hoy se espera una mínima de 13 grados y una máxima de 29.

El viento disminuirá un poco con respecto a la jornada de ayer y el cielo permanecerá parcialmente nublado.

Mientras, para mañana se pronostica que el viento vuelva a aumentar –como lo fue ayer- con fuerte ráfagas, con una temperatura mínima de 15 grados y una máxima de 26.

En este sentido, el director de Defensa Civil, Alejandro Salinas, destacó que desde el área continuarán con las guardias reforzadas, a los que “según la demanda se puede solicitar la colaboración de Obras Públicas y Servicios a la Comunidad”. Ante cualquier eventualidad, la comunidad puede comunicarse al 103 de Defensa Civil.





Comodoro Rivadavia padeció ayer un temporal de viento que generó múltiples complicaciones. Las fuertes ráfagas fueron una constante desde la mañana.El Servicio Meteorológico Nacional informó que desde las 10 de ayer las constantes ráfagas se fueron acrecentando. Según los registros oficiales, la ráfaga más fuerte se produjo a las 13 con 115 kilómetros por hora. A esa hora ya gran parte de la ciudad estaba sin energía eléctrica debido a un prolongado corte.Llamó la atención que la Sociedad Cooperativa Popular Limitada (SCPL) no emitió ningún parte de prensa explicando las razones de la contingencia.De todos modos, los conmutadores de la guardia eléctrica informaban que el corte afectó al casco céntrico, La Loma, Newbery, zona de antenas del cerro Chenque, Kilómetro 3 y Kilómetro 5. Mientras que por la tarde se registró un nuevo corte de energía comprendió a los barrios Roca, Mosconi, Kilómetro 5 y Próspero Palazzo. La interrupción se mantenía sin horario de normalización al cierre de esta edición.Como consecuencia, el sistema de semaforización se vio afectado y el tránsito se volvió un caos. Por otro lado, la mayoría de las radioemisoras de Frecuencia Modulada vieron cortada su señal. También la redacción de este diario se quedó sin energía.Asimismo, el Aeropuerto Mosconi vio interrumpido el arribo y el despegue de naves. El vuelo AR 1830 de Aerolíneas Argentinas que debía arribar a esta ciudad a las 11:30 fue desviado a Trelew mientras que el AR 1831 que debía salir a las 12:30 fue cancelado.TECHOS DESPRENDIDOS Y POSTES CAIDOS