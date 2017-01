El Patagónico | País/Mundo | CULTURA/ESPECTÁCULOS - 17 enero 2017 Raly Barrionuevo y "Doña Jovita" polemizaron con ruralistas por la Ley de Bosques Nativos La Confederación de Asociaciones Rurales de la Tercera Zona emitió un comunicado cuestionando con dureza a los artistas que expresaron su repudio a las modificaciones que se pretenden realizar sobre la Ley de Bosques en Córdoba. Los acusaron de generar "confusión en la opinión pública" y llevar "el foco de la discusión al ámbito de las ideologías extremas".

El cantautor santiagueño Raly Barrionuevo y Doña Jovita encendieron la polémica por las modificaciones a la Ley de Bosques que tienen programado un tratamiento legislativo en la Legislatura unicameral cordobesa este año, luego que la Confederación de Asociaciones Rurales de la Tercera Zona (Cartez) emitiera un comunicado cuestionando con dureza a los artistas que expresaron su repudio a esas modificaciones.

La entidad ruralista apuntaba puntualmente contra el actor José Luis Serrano, quien interpreta a "Doña Jovita", y al "cantante Raúl Eduardo Raly" Barrionuevo y les endilgó generar "confusión en la opinión pública" y llevar "el foco de la discusión al ámbito de las ideologías extremas" con sus planteos públicos sobre la mencionada norma.

La respuesta no se hizo esperar cuando Barrionuevo divulgó una carta a través de las redes sociales, dirigida a la Confederación de Asociaciones Rurales de la Tercera Zona (Cartez) y el actor Fabián Gómez publicó un video en el que, caracterizado como Piñón Fijo, expresó su apoyo al actor José Luis Serrano, que encarna a Doña Jovita.

Barrionuevo respondió a los cuestionamientos de manera contundente al afirmar que "a ustedes, señores, que me piden que no hable de cosas que no sé, de cosas que, según su criterio, estoy desautorizado a opinar. Ustedes me invitan a callar y yo no acepto su ofensiva invitación. ¿Saben por qué? Porque mis canciones y las de mis compañeros vienen de allí, de ese lugar que ustedes detestan porque les impide seguir engordando sus cuentas bancarias en nombre de un supuesto progreso. Ese lugar, el bosque nativo, el que siempre nos dice la verdad".

Raly recordó que recorrió ese "monte muchas veces de la mano de mi madre, una mujer nacida y criada bajo los algarrobos blancos y negros, quebrachos, tinti takos, tuscas e innumerables plantas de nuestra tierra; ese monte que canta por mi garganta y hace música a través de mis manos".

"Ustedes me acusan de generar "confusión en la opinión pública" y de llevar la discusión "al ámbito de las ideologías extremas". Dicen que eso "es lo que se pretende superar". Desde hace mucho tiempo que otros señores como ustedes vienen vaticinando el fin de las ideologías. Quiero decirles que los desmontes irracionales que viene sufriendo nuestra tierra no son otra cosa que el resultado de una ideología extrema, la de ustedes", dijo.

"Ustedes ofenden mi historia y a mi gente, al decir que busco el aplauso fácil. La tierra canta, llora, recuerda, camina, se manifiesta y nosotros la honramos como nuestra madre total, mientras que ustedes la castigan con sus topadoras y sus venenos 'milagrosos'", agregó.



PIÑON FIJO BRINDO sU APOYO a los artistas

Barrionuevo tiene una extensa militancia en favor de la protección de los bosques, de los campesinos y en la carta aprovechó para responder a cada una de las acusaciones.

En tanto, Piñón Fijo (Fabián Gómez) se dirigió a su "querida abuela" (Doña Jovita, el personaje de Serrano). "Quizás te duelan los pies, te duela el alma de tanto caminar el monte, tanto cobijar la vida ", le dijo a Serrano.

"Yo sé, abuelita, que a esta edad cuesta, pero también sé que el día que no lo puedas hacer vas a sentir mucha tristeza y yo te prefiero cansada y feliz y no quietita y triste" relató.

Y prosiguió: "Sé que andas angustiada por los montes, por los pocos que quedan, pero también que vos no inventaste esta situación. Yo te hablo a vos porque la vida te puso en un lugar, para que lleves la voz de muchos otros que también estamos preocupados de un futuro sin montes".

"Necesito hablarte a vos necesito decirte gracias y necesito que te llegue un abrazo de este payaso cordobés que hace mucho tiempo también como vos me enseñaste lleva el misterio del monte hacia infancias muy lejanas", agregó.

"Te piden fundamentos científicos, y no debe haber ciencia más exacta que la realidad ante nuestros ojos" cerró Piñón Fijo rindiéndole un homenaje a Dona Jovita y defendiendo el discurso en favor de la Pachamama que tiene ese popular personaje en el interior de la Argentina.

Fuente: