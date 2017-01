El Patagónico | Regionales | seven de rugby - 15 enero 2017 Ramiro Herrera: "estoy convencido de que el equipo aprendió del año pasado" Se ausentó unos días de la pretemporada que está realizando Jaguares, para afrontar su segundo año en el Súper Rugby, y estuvo acompañando al club que lo vio nacer rugbísticamente en la 17ª Edición del Seven de la Patagonia. Entre fotos con admiradores y charla con amigos, el "Cumpa" se hizo un tiempo para charlar con El Patagónico y contar sus experiencias.

Otra edición del tradicional seven playero llegaba a Rada Tilly y crecían las expectativas porque estaría presente el jugador que representa a Comodoro Rivadavia cuando Los Pumas salen a la cancha. Mirando partidos de sus amigos y sacándose fotos con todo aquel que se lo pidiera, el "Cumpa" Ramiro Herrera paso así la tarde de sábado. Cuando parecía encontrar un momento de tranquilidad conversando con un amigo, nos acercamos a preguntarle si podíamos hablar y accedió gentilmente.

"Tengo sensaciones muy lindas. Hace muchos años que no venía, pude reencontrarme con gente que quiero mucho y que no veía hace un tiempo. Estoy muy contento de poder estar en este seven que jugué tantas veces. Hoy me toca disfrutarlo desde otro lado y estoy muy contento con eso", enfatizó Ramiro sobre poder estar presente en el certamen que organiza año tras año Chenque RC.

Después vendría la charla obligada de rugby y lo rápido que se asentó en el primer nivel. Su paso por Hindú, Francia, el llamado de Los Pumas y otro nuevo año cargado de partidos.

En el club de Don Torcuato, histórico en la U.R.B.A., dio los primeros pasos para convertirse en el pilar titular de Los Pumas. Sobre eso, el "Cumpa" afirma: "En Hindú entrenaba y disfrutaba. Es un club que me dio y que me sigue dando mucho. Tengo amigos y gente querida, estoy todo el tiempo ahí. Fueron los que me apadrinaron 10 años atrás cuando decidí irme a Buenos Aires y siento mucho la camiseta. Después me tocó emigrar a Francia, si bien había tenido ofertas antes, fui cuando me sentía preparado y considero que fue un momento justo porque venía entrenando mucho y necesitaba ver dónde estaba parado. Logré eso, luego vinieron más oportunidades y llegó la chance de Los Pumas. Fue todo bastante rápido, pero por suerte estuve preparado", continuó ante El Patagónico.

Herrera estaba hace unos días junto a sus compañeros de selección realizando la preparación física para la segunda incursión de la franquicia argentina en el Súper Rugby, que a su vez servirá también para todo el año de competencia. "Estamos en plena pretemporada con Jaguares. Me escapé unos días para venir al Seven porque venía hablándolo hace un tiempo con varios de los chicos. Me voy mañana (hoy) a la tarde a seguir sacrificándonos en la preparación que es bastante exigente, porque la temporada que otra vez será muy larga.", contó el pilar. A su vez, añadió sus sensaciones para este nuevo año y lo que dejó el 2016: "Las expectativas que teníamos, en el juego, tal vez nos superaron a todos. El juego es el mejor del mundo en velocidad, en ritmo y en impacto. Creo que es el mejor rugby del mundo y es a lo que queremos apuntar, pero nos falta experiencia. No es una excusa, pero estuvimos muchos partidos cerca y no pudimos cerrarlos, y eso forma parte de la experiencia. Estoy convencido de que el equipo aprendió del año pasado y ahora nos vamos a preparar mejor para tratar de no volver a cometer los mismos errores", afirmó el ex jugador del Castres de Francia.

Por último, el crédito comodorense analizó las diferencias y los cambios entre el seleccionado y la franquicia del Súper Rugby, Jaguares. "Es difícil porque es una identidad nueva. Jaguares comenzó el año pasado y es totalmente profesional. A pesar de que somos los mismos jugadores, cuesta el cambio entre el equipo y el seleccionado. Es difícil hacer el click, pero es un poco el desafío que tenemos como Unión y como grupo. Nos toca esta y vamos a ir mejorando los años venideros", acentuó.

Cabe destacar, que Jaguares comenzará su participación en el Super Rugby el 25 de febrero cuando enfrente a Kings en Sudáfrica, mientras que su primer partido como local lo afrontará el 24 de marzo frente a Lions, también sudafricanos.

Fuente: