El Patagónico | País/Mundo | POLITICA - 27 junio 2017 Randazzo comenzó la campaña por las redes sociales criticando a Cristina y Macri De esta forma, con dos breves apariciones en la red social elegida por la mayoría de los candidatos de las primarias de agosto, para dar a conocer propuestas y tips de campaña, Randazzo cargó contra quienes serán sus principales oponentes.

El precandidato a senador nacional por Cumplir, Florencio Randazzo, comenzó la campaña en redes sociales y con dos tuits repartió críticas hacia los candidatos de Unidad Ciudadana, el espacio de Cristina de Kirchner, y por otro al presidente Mauricio Macri.

"Esta es una de las cosas que nos diferencian del espacio que conduce Cristina", fue el primer mensaje que introdujo Randazzo en las redes al tiempo que compartía parte de una entrevista realizada a Fernanda Vallejos, primera precandidata a diputada nacional del frente Unidad Ciudadana, quien sostuvo que "Boudou es un perseguido político".

"Boudou es un perseguido político como Yrigoyen, Perón, Evita, Néstor y Cristina Kirhner", fue la frase completa que dijo categórica Vallejos en declaraciones a medios de prensa. Randazzo aprovechó la nota para dar cuenta de cuáles son algunas de las diferencias ideológicas que tiene con el espacio que conduce Cristina luego que antes del cierre de listas haya negado realizar una lista de unidad.

Minutos después, utilizando el mismo método, Randazzo compartió en un tuit la nota que da cuenta que falleció la mujer que había protestado y denunciado públicamente que el PAMI está teniendo mucha demora para entregar los remedios a pacientes oncológicos.

"Murió la mujer que había protestado por de demora del PAMI en los remedios contra el cáncer", es el titular de un portal que compartió Randazzo a través de su cuenta de Twitter señalando: "Y por este tipo de cosas es que queremos ponerle un freno a Macri".

De esta forma, con dos breves apariciones en la red social elegida por la mayoría de los candidatos de las primarias de agosto, para dar a conocer propuestas y tips de campaña, Randazzo cargó contra quienes serán sus principales oponentes.

Por su parte, el precandidato a senador por Unidad Ciudadana Jorge Taiana lamentó ayer que Florencio Randazzo "no haya aceptado ser parte de la unidad" y anunció que de todos modos el frente que lidera la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner "irá sumando voluntades" en la carrera electoral hacia las elecciones de medio término de octubre.

El excanciller del gobierno kirchnerista dijo que fue uno de los artífices del encuentro entre la ex mandataria y Randazzo el viernes último, en el que se intentó llegar a un acuerdo para evitar que el peronismo vaya fracturado a las PASO del 13 de agosto, y afirmó que "no todos lograron comprender de la misma manera" la necesidad de impedir la ruptura.



"NO TODOS LO COMPRENDEN"



"Lamenté que Randazzo no haya aceptado ser parte de esta unidad. La unidad requería de un esfuerzo y no todos lo lograron comprender de la misma manera", sostuvo, en diálogo con radio 10, aunque aseguró que el espacio que lidera Fernández de Kirchner "irá sumando gente y voluntades".

Taiana dijo estar "muy contento" por haber sido convocado a integrar la lista junto a la ex jefa del Estado. "No me sorprendió", aclaró, no obstante ya que -expresó- "el esfuerzo de plantear la unidad ciudadana nos ponía en una situación amplia de convocatoria".

El exfuncionario señaló que la campaña desde su punto de vista estará enfocada en "representar los problemas de la gente y detener esta pérdida de derechos en que nos ha sumido el gobierno nacional".

"Hay que oponerse a la pérdida de derechos" ya que "hay un deterioro serio en lo económico, en lo social y en lo político" y se debe "poner el acento en lo que les pasa a los agredidos por esta política", remarcó.



Fuente: