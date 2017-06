El Patagónico | País/Mundo | POLITICA - 18 junio 2017 Randazzo cree que su espacio es "la opción para no repetir los errores del pasado" Con respecto a su posición sobre el PJ, el otrora ministro de Transporte del kirchnerismo dijo representar un "peronismo amplio, con humildad y autocrítica, con vocación de construir sin excluir".

El ex ministro de Interior y Transporte, Florencio Randazzo, ratificó ayer su decisión de participar en las primarias abiertas por el Frente Justicialista para "defender los derechos de los que menos tienen y construir con todos los argentinos un futuro mejor" y afirmó que su espacio Cumplir es la "opción para no repetir los errores del pasado".

En una serie de tuits publicados en su cuenta oficial, Randazzo despejó de esta manera las versiones que indicaban que podría no participar de las PASO, tras el armado por afuera del Partido Justicialista bonaerense que hiciera la expresidente Cristina de Kirchner para no competir en una interna peronista con el dirigente oriundo de Chivilcoy.

"Somos la opción para no repetir los errores del pasado y superar la angustia del presente. Nada nos detendrá", remarcó el ex ministro de Interior y Transporte del kirchnerismo.

Con respecto a su posición sobre el PJ, Randazzo dijo representar un "peronismo amplio, con humildad y autocrítica, con vocación de construir sin excluir".

El dirigente peronista concluyó todos sus mensajes en Twitter con la frase "Vamos a Cumplir", en un juego de palabras con el nombre del espacio justicialista que se inscribió esta semana en la justicia electoral para competir en las primarias del 13 de agosto, en las que se postularía como candidato a senador nacional por la provincia de Buenos Aires.

Por otro lado, el dirigente peronista Alberto Fernández, jefe de campaña del ex ministro del Interior Florencio Randazzo, se mostró esperanzado de "lograr" el "debate" interno con el kirchnerismo antes del 24 de junio, fecha del cierre de listas, para que ambos espacios puedan competir en las PASO del PJ.

"Ojalá, de acá al 24, podamos lograr que quieran debatir con nosotros, porque era el objetivo", sostuvo Fernández, al apuntar que el propósito del peronismo "no era dividir el espacio opositor".

Al mismo tiempo, cargó contra el jefe del PJ, Fernando Espinoza, al señalar que desde el frente kirchnerista Unidad Ciudadana "apuesta a derrotar al partido que preside", lo que consideró "parte de la locura que vivimos".

"Es una pena haber clausurado el debate, que no hubiera sido de agravios sino de propuestas, ideas y revisión de por qué llegamos a este punto, que es muy necesario hacerlo", lamentó.

En declaraciones a radio Continental, consideró que "la verdadera ironía es que el PJ tiene un presidente y una serie de directivos que apuestan a derrotar al partido que presiden, y esto es lo más llamativo y parte de la locura que vivimos".

"Ni siquiera se han ido respetuosamente hacia otro lado: siguen siendo del partido que quieren que pierda, es un caso muy raro", completó.

En esa línea, Fernández criticó al kirchnerismo al advertir que "por razones que no logra comprender", acusan a Randazzo de "haber roto el espacio", cuando "es exactamente al revés".

Por otro lado, consideró "muy raro" que el intendente de José C. Paz, Mario Ishii, quiera disputar con Randazzo en las PASO del PJ, por lo que convocó al jefe comunal a la "reflexión" para que "darse cuenta que no tiene sentido esta contienda".



