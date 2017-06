Randazzo presentó su sello electoral y pidió "cumplir" la ley de las PASO

El ex ministro kirch-nerista encabezó la presentación de su agrupación con la que competirá en las elecciones de octubre. El lema de la nueva fuerza justicialista es "el valor de una palabra".

Reunido ayer a puertas cerradas en un hotel del centro porteño, el randazzismo bonaerense decidió bautizar la línea interna del peronismo provincial con la que intentarán competir en las PASO del PJ con el nombre "Cumplir". Así lo revelaron fuentes partidarias este mediodía, mientras dentro del hotel NH, en la calle Bolívar al 100, se presentaban nuevos detalles y lineamientos de la campaña que encabezará el ex ministro de Interior y Transporte, Florencio Randazzo.

Con letras blancas sobre un fondo azul, el concepto "Cumplir" será el nombre identificatorio mientras que, abajo, en color celeste, estará el lema de campaña, que será "el valor de una palabra", según precisaron los informantes y trascendió en las fotografías del cónclave difundidas por algunos dirigentes en redes sociales.

De este modo, trascendieron las primeras definiciones de este encuentro que sirvió de lanzamiento formal del espacio del randazzismo dentro del PJ, en el marco de la recta final hacia el vencimiento del plazo para la inscripción de alianzas de cara a las PASO, que vence el próximo miércoles a la tarde, según lo establecido por el cronograma electoral.

"Venimos a hacernos cargo. Vengo a cumplir con ustedes, porque de eso se trata la política, de cumplir", dijo el exfuncionario durante la presentación del sello. "Entiendo la política y la gestión como una herramienta para transformarle la vida a la gente", agregó, y sostuvo que desde este espacio "somos coherentes por eso nos llamamos Cumplir".

Las deliberaciones de "Cumplir", que se desarrollaron en un salón de la planta baja de este hotel ubicado a pocos metros del Cabildo y de la Plaza de Mayo, fueron encabezadas por el propio Randazzo y contaro con la participación del ex titular de la Cámara de Diputados de la Nación y ex ministro de Agricultura, Julián Domínguez; del senador nacional del Frente para la Victoria-PJ y ex jefe de gabinete kirchnerista, Juan Manuel Abal Medina; y del diputado Fernando "Chino" Navarro, entre otros.

También estuvieron presentes el ex intendente de Quilmes Francisco "El Barba" Gutiérrez; el líder del Movimiento Evita, Emilio Pérsico; el diputado nacional Leonardo Grosso; y su par Oscar Romero, del Bloque Justicialista.





CRUCES CON

EL KIRCHNERISMO

El sector que lidera Randazzo acusó al kirchnerismo duro y puso de intentar "proscribir" al exministro, impidiendo la presentación de una lista por dentro del PJ. Según pudo averiguar ámbito.com, una salida que evalúan en el cristinismo a ese limbo judicial es prescindir del histórico sello justicialista, como ocurrió en los comicios legislativos de 2005. Trascendió que la nueva marca electoral del FpV será Frente Ciudadano para la Victoria (FCpV). Resta definir si el PJ integrará la alianza que encabezará el FpV, con al menos 18 partidos políticas adheridos, y si luego permitirán al randazzismo utilizarlo.

Al ingresar al NH, en la calle Bolívar al 100, Abal Medina reiteró que buscarán competir por dentro del PJ. "Somos parte de cualquier frente que integre el PJ. A la ley (que estableció las PASO) la redactamos para que no se pueda evitar que participe algún sector", enfatizó el legislador.

"Si los que pensamos distinto somos descalificados, ése no es el camino. No tenemos inconveniente de ir a una PASO: los que ganan conducen y los que pierden acompañan", sostuvo, por su parte, Navarro al ingresar también al encuentro. En ese marco, el "Chino" Navarro destacó la necesidad de "pensar que la política está al servicio de la gente y no de la calentura de algún dirigente".