El Patagónico | País/Mundo - 25 junio 2017 Randazzo rechazó la unidad y firmó su precandidatura a senador

Con el escaso tiempo apremiando, Florencio Randazzo ratificó a través de una foto que difundió por Twitter que competirá en las PASO y que ya firmó su precandidatura como senador bonaerense.

Una fotografía tomada en las oficinas del Palacio Raggio capturó el momento justo en el que Randazzo firmaba el acta, que será presentada ante la junta electoral del Frente Justicialista. La imagen rápidamente comenzó a circular a través de las redes sociales.

Horas antes, también a través de un mensaje en la red social Twitter, Randazzo dijo que cumpliría con su palabra, utilizando el verbo "Cumplir", que identifica a la corriente que encabeza dentro del Frente Justicialista bonaerense.

Ayer al mediodía, Randazzo se reunió en sus oficinas porteñas con los intendentes Juan Zabaleta (Hurlingham) y Gabriel Katopodis (San Martín) para continuar analizando la estrategia electoral, indicaron fuentes de su espacio.

Allí les dio detalles del encuentro que mantuvo anoche con la ex mandataria, en el que, según el jefe de campaña de "Cumplir", el dirigente Alberto Fernández, "no hubo acuerdo" en torno a la posibilidad de confluir en un mismo espacio y definir las candidaturas en las PASO.

Ayer, Fernández confirmó que "no hubo acuerdo" en la conversación entre Randazzo y Cristina de Kirchner ante el ofrecimiento de la ex presidenta de integrar una lista única, y reveló que en esa conversación la ex jefa de Estado le confirmó su candidatura como senadora nacional.

"Hemos hecho todos los esfuerzos y estamos abiertos a tratar de unir todo lo que sea el espacio opositor con Sergio Massa y con Cristina, y entre todos hacer unas PASO", declaró Fernández a radio Mitre tras anunciar que, a pesar de la falta de acuerdo, "aún siguen las conversaciones".

Al dar detalles del encuentro, Fernández explicó que el planteo de Randazzo fue que "no hay que condenar a los argentinos a discutir el pasado ni se puede proponer como alternativa volver al pasado", sino que "lo mejor es proponer un recambio".

"También le planteó la incomprensión de negarse (Cristina) a hacer unas PASO entre todos y la necesidad de asumir los problemas del presente cuyo diagnóstico compartimos", relató Fernández.

Fuente: