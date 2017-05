Raúl Hernández: "el club está muy bien en lo institucional"

Raúl Hernández es uno de los dirigentes históricos de Tiro Federal y de la Liga de Fútbol de Comodoro Rivadavia. "Yo me crié en el club, prácticamente", reconoce el ex presidente de la entidad del barrio Cemento, que recuerda la decadencia de la década del '90 y pondera la labor de Gladys Sicard para que el club no desaparezca.