El Patagónico | Deportes | FUTBOL - 16 diciembre 2016 Real Madrid es finalista del Mundial de Clubes El "merengue" se impuso con goles del francés Karim Benzema y del portugués Cristiano Ronaldo, uno en cada tiempo. En la final del domingo se medirá con el Kashima Antlers de Japón.

Real Madrid, de España, ganador de la Liga de Campeones de Europa, se instaló ayer sin pasar sobresaltos en la final del Mundial de Clubes de fútbol, tras superar al América de México por 2-0 en semifinales, y el domingo irá en busca de un nuevo título internacional frente al sorprendente Kashima Antlers de Japón.

El partido se jugó en el estadio Internacional de Yokohama, con capacidad para 72.000 espectadores, y los goles del Madrid fueron anotados por el francés Karim Benzema y el crack portugués Cristiano Ronaldo, uno en cada tiempo.

El poderoso equipo español, que lució una camiseta negra con vivos violetas en lugar de tradicional blanca, no contó con su capitán, el zaguero Sergio Ramos, afectado de una sobrecarga muscular, ni tampoco con el defensor portugués Pepe, quien no estuvo en los últimos entrenamientos, pero lo resolvió con otros dos excelentes jugadores como Nacho Fernández y el francés Raphaël Varane.

El América, dirigido por el argentino Ricardo Lavolpe, alineó a sus compatriotas Silvio Romero (ex Instituto de Córdoba y Lanús), Paolo Goltz (ex Huracán de Parque Patricios y Lanús) y Rubens Sambueza (ex River), tuvo un juego ordenado y presentó un esquema corto, llevando algunas acciones de peligro frente al arquero Keylor Navas, de Costa Rica.

Sin embargo, promediando la primera etapa, el conjunto español comenzó a imponer su juego con la figura descollante del portugués Cristiano Ronaldo, reciente ganador de su cuarto Balón de Oro, quien estrelló un cabezazo en el palo izquierdo de Moisés Muñoz.

El dominio del conjunto "merengue" se concretó cuando se jugaba un minutos de descuento con un pase entre líneas del alemán Toni Kroos para la entrada por izquierda del francés Benzema, quien con un remate bajo concretó la apertura del marcador.

En la segunda parte, mermó un poco el rendimiento de Cristiano Ronaldo, y el conjunto mexicano trató de desnivelar con algunas incursiones del cordobés Romero y el neuquino Rubens Sambueza, pero ambas situaciones fueron controladas por Navas.

Hasta el final, y con los cambios realizados por Zidane, el equipo español se dedicó a espera, con control del balón y algunos esporádicos avances bien manejados por la defensa mexicana donde se destacó la labor del argentino Goltz.

No obstante, cuando se terminaba el partido, a los 44 minutos del segundo tiempo, Cristiano Ronaldo volvió a aparecer en el juego y, tras una rápida entrada y quedar mano a mano con Muñoz, señaló el segundo gol para el Madrid.

Ahora, Real Madrid jugará la final, el domingo, también en el estadio de Yokohama, con Kashima Antlers de Japón, que el miércoles sorprendió a Atlético Nacional de Colombia y lo venció por 3 a 0.



SINTESIS



REAL MADRID 2 - AMERICA 0

Real Madrid: Keylor Navas; Daniel Carvajal, Raphael Varane, Nacho Fernández y Marcelo; Casemiro, Luka Modric, Toni Kroos y Lucas Vázquez; Cristiano Ronaldo y Karim Benzema.

DT: Zinedine Zidane.

América: Moisés Muñoz; Ventura Alvarado, Paolo Goltz, Bruno Valdez y Pablo Aguilar; Miguel Ángel Samudio, Rubens Sambueza, Alex Ibarra y William Da Silva; Silvio Romero y Oribe Peralta.

DT: Ricardo La Volpe.

Gol PT: 45m. Karim Benzema (RM).

Gol ST: 45m. Cristiano Ronaldo (RM).

Cambios ST: 9m. Guerrero x Alvarado (AM); 16. Quintero x Ibarra (AM); 25m. Michael Arroyo x Romero (A); 27m, Rodríguez x Kroos (RM); 34m, Alvaro Morata x Benzema (RM).

Arbitro: Enrique Cáceres (Paraguay).

Cancha: Internacional de Yokohama, Japón.





