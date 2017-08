Real Madrid se quedó con la Supercopa de Europa

Real Madrid de España le ganó ayer a Manchester United de Inglaterra por 2 a 1, se quedó con la Supercopa de Europa y alcanzó su campeonato número 24 a nivel internacional, en el partido llevado a cabo en Skopie, Macedonia, que puso en juego el primer título de la temporada en el Viejo Continente.

En la Supercopa de Europa se miden el campeón de la Liga de Campeones, Real Madrid, y el ganador de la Liga de Europa, Manchester United y, en esta ocasión, el partido decisivo se llevó a cabo en el estadio Nacional Arena Felipe II, en la ciudad macedónica de Skopie.

Real Madrid fue superior en el juego y en las situaciones de gol y se quedó merecidamente con Supercopa, con anotaciones del brasileño Casemiro, a los 24 minutos del primer tiempo, e Isco, a los 7 del segundo; mientras que descontó el belga Romelu Lukaku, reciente incorporación del Manchester proveniente del Everton inglés, a los 17 de la parte final, tras lo cual el encuentro se hizo emocionante y de ida y vuelta.

La cita no contó con presencia argentina ya que el director técnico portugués José Mourinho no incluyó al arquero misionero Sergio "Chiquito" Romero en Manchester United, quien estuvo en el banco de suplentes, y el defensor platense Marcos Rojo sigue con el proceso de rehabilitación tras la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda, lesión que no le permitirá jugar hasta el 2018.

El que sí estuvo fue el delantero portugués Cristiano Ronaldo, estrella de Real Madrid, quien con apenas dos entrenamientos se sumó al viaje con el plantel encabezado por el francés Zinedine Zidane e ingresó a los 38 minutos del segundo período en reemplazo del francés Karim Benzema.

Este duelo de dos de los equipos más poderosos de Europa le dio el cuarto título a Real Madrid, ganador de las ediciones 2002-2014 y 2016, y dejó a Manchester United con sólo uno, el logrado en el 1991.

Además, la Supercopa significó el vigésimocuarto título internacional de Real Madrid, cada vez más lejos de los otros máximos ganadores de Europa: Milan de Italia 18 y Barcelona de España 17, y de Boca Juniors, el mayor vencedor de Copas en Sudamérica, con 18 obtenciones en su historia.

Este fue también el primer partido oficial de José Mourinho frente al equipo con el que festejó una Liga, una Supercopa de España y una Copa del Rey, entre el 2010 y 2013.