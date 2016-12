El Patagónico | Deportes | FUTBOL - 15 diciembre 2016 Real Madrid y América de México buscan la final del Mu El encuentro comenzará a las 7:30, hora de la Argentina, y el vencedor se medirá con Kashima Antlers, que dejó en el camino a Atlético Nacional.

Real Madrid de España, ganador de la Liga de Campeones de Europa, enfrentará mañana a América de México, vencedor de la Liga de Campeones de la Concacaf, por la semifinal del XIII Mundial de Clubes que se disputa en Japón.

El partido se jugará a partir de las 7.30 (hora de la Argentina) en el Estadio Internacional de Yokohama, con el arbitraje del paraguayo Enrique Cáceres y será televisado por FOX Sports.

Real Madrid, con la figura descollante del delantero portugués Cristiano Ronaldo, reciente ganador de su cuarto Balón de Oro, no contará con la presencia de su zaguero y capitán Sergio Ramos, afectado de una sobrecarga en el muslo de la pierna izquierda.

El técnico francés del conjunto "merengue", Zinedine Zidane, señaló que en conferencia de prensa que "no creo que seamos favoritos. La presión no es para nosotros por eso. El América es un equipo de cuidado, tiene jugadores de talento, su entrenador tiene mucha experiencia y el partido no estará ganado hasta el final. Vamos a tener que luchar. Los partidos no se ganan nada más que con la camiseta".

Real Madrid ha ganado las Copas Intercontinentales de 1960, 1998 y 2002, y el Mundial de Clubes de 2014, en final ante San Lorenzo.

América, dirigido por el técnico argentino Ricardo La Volpe, cuenta con los argentinos Silvio Romero (ex Lanús), Paolo Goltz (ex Huracán, Lanús) y Rubens Sambueza (ex River), y viene de eliminar en cuartos de final al Jeonbuk Hyundai de Corea del Sur, campeón de Asia, al que le ganó por 2-1.

La Volpe, ex entrenador de Boca y Vélez, señaló que "no podemos ganarle al Real Madrid poniéndole nada más que ganas; hay que quitarle el protagonismo y la iniciativa".

El ex arquero, que integró el plantel del seleccionado argentino campeón del Mundo en 1978, también consideró que "habrá que centrarse en la marca en el medio campo" y añadió que "queremos competir de igual a igual. Cuando no tengamos la pelota vamos a respetarlos y a estar bien parados, pero cuando la tengamos trataremos de ser agresivos y ofensivos y de buscar las pequeñas carencias que tienen estos grandes equipos".

En cuanto a la baja de Sergio Ramos, La Volpe comentó que se trata "de un gran baluarte de la defensa" madrilena y que "últimamente se ha destacado por sus goles en el último minuto; esperemos que sea una baja sensible".

El vencedor de este partido jugará la final, también en Yokohama, con Kashima Antlers de Japón, que hoy sorprendió a Atlético Nacional de Colombia venciéndolo 3 a 0.



PROBABLES FORMACIONES



Real Madrid: Keylor Navas; Daniel Carvajal, Raphael Varane, Nacho y Marcelo; Casemiro, Luka Modric, Toni Kroos o Isco; Lucas Vázquez, Cristiano Ronaldo y Karim Benzema. DT: Zinedine Zidane.

América de América: Moisés Muñoz; Paolo Goltz, Bruno Valdez, Pablo Aguilar y Edson Álvarez; Miguel Ángel Samudio; Rubens Sambueza, Alex Ibarra y Oribe Peralta; Silvio Romero y Carlos Darwin Quintero. DT: Ricardo La Volpe.

Estadio: Internacional de Yokohama.

Hora: 07:30 (hora de Argentina).

Arbitro: Enrique Cáceres (Paraguay).

TV: FOX Sports.

