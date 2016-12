Realizan exámenes de alcoholemia a choferes de micros de larga distancia

La Comisión Nacional de Regulación de Transporte (CNRT) comenzó con los controles programados en el programa "Operativo Verano 2017" que se lleva en distintas localidades del país.

En este sentido, la CNRT busca disminuir con las principales infracciones que se constataron durante este año que fueron el incumplimiento del descanso de los choferes, faltas en los elementos de seguridad y fallas en las señales acústico-luminosas.

En los operativos se verifica el estado y la documentación de los vehículos, los elementos de seguridad, la velocidad de circulación permitida así como también se realiza test de alcoholemia a los conductores, se revisa la Licencia Nacional Habilitante y se controlan las horas de descanso obligatorio.

Hay que destacar que la ley 26.363 establece que un chofer debe trabajar una jornada de 8 horas y puede hacer hasta 4 más. Sin embargo, el conductor tiene que mantener un descanso de 12 horas para que pueda recuperarse de la tensión que implica manejar durante tanto tiempo.

Los controles no tienen un horario prefijado sino que se realizan de forma sorpresiva. Los chequeos no son tan extensos como los que se realizan anualmente ya que estos exámenes no implican un encefalograma, pero sí testeos de consumo de alcohol y drogas. Este último demanda un hisopado que detecta rastros de sustancias en la saliva y así determina si hay sustancias como metanfetaminas y marihuana, entre otras.

La medida no solo se realiza en las terminales del país sino que se extiende a las rutas para lograr que la campaña sea totalmente exitosa.

En tanto, los vehículos de larga distancia también son verificados por el personal autorizado donde se chequea la revisión técnica obligatoria, el permiso para ese tipo de servicio, cédulas, seguros y el listado de pasajeros. Entre las irregularidades más comunes aparecen roturas en los parabrisas y, en muchos casos, cubiertas lisas, dos cuestiones que atentan contra la seguridad del viaje.

En este sentido, el "Operativo Verano 2017" comenzó a realizarse en Comodoro Rivadavia para asegurar que los usuarios y conductores durante la temporada estival. Asimismo, las autoridades de CNRT aseguraron que los controles se extenderán durante todo el año.