Realizan un festival en Comodoro para colaborar con comunidades aisladas

Integrantes la comunidad mapuche Ñankulawen organizan para hoy a partir de las 18 en la Plaza de la Escuela 83 un festival de rock y folclore a beneficio de dos comunidades de la cordillera. Los habitantes están aislados por las nevadas y necesitan ropa de abrigo y alimentos.

Fabiana Antiñir invitó a la comunidad para participar del espectáculo solidario en el que juntarán alimentos, ropa de abrigo, frazadas, velas, linternas y fósforos "porque el temporal fue mucho más intenso en la cordillera y como en ningún año nevó mucho", señaló a este diario.

La referente mapuche en esta ciudad explicó que: el Estado de la provincia y los municipios de los alrededores de las comunidades Vuelta del Río y Lago Rosario se habían comprometido a llevar leña antes de que esto pasara y durante el temporal para no dejar a las familias aisladas, pero esa ayuda nunca llegó".

Describió que los habitantes de esos parajes "no se puede salir del campo ni siquiera a caballo". Agregó que la gente afectada tiene algún parentesco con los integrantes de la comunidad Ñankulawen y pidió ayuda urgente. Lago Rosario se encuentra cerca de Esquel y Vuelta del Río a pocos kilómetros de la localidad de El Maitén.

El encuentro musical se iniciará a partir de las 18 en la Plaza de la Escuela 83 o también denominada "Kompuchewe" (Lugar de Toda la Gente). "Nosotros queremos reemplazar la ayuda que el Estado no está dando e invitamos a este festival musical que organizamos en este escaso tiempo", invitó.

Tocarán las bandas Atorrantes, Kelenken, Garufa, Torbellino, Juan Carlos Huanquinawel y un grupo de danzas. Si el tiempo empeora ya está previsto que el festival se traslade al Salón de Usos Múltiples (SUM) de la Escuela 83 para no ser suspendido por mal tiempo.

Antiñir pidió además la colaboración de un camión para trasladar lo recaudado a dichas comunas rurales. "Nosotros confiamos ciegamente en la solidaridad de la comunidad de Comodoro Rivadavia. Queremos agradecer a los músicos que ponen de su tiempo y su energía para compartirnos lo que saben hacer para una causa justa como ayudar al pueblo mapuche", agradeció la referente de Ñankulawen.



