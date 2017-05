Realizan un monitoreo para detectar otros posibles casos de leptospirosis

Una mujer de 34 años que fue ayudar a una adulta mayor en un barrio de la zona sur fue el primer caso positivo de leptospirosis . Por el momento se esperan los resultados del segundo estudio de sangre que permitirá ratificar –o no- el nuevo caso y también de las muestras que le tomaron a su esposo en forma preventiva para llevar tranquilidad a la familia.Según confirmaron ayer desde el Área Programática Sur, por el momento son cuatro los casos sospechosos, es decir personas que tuvieron fiebre y dolores musculares. De total, una dio positivo y deberá repetir la muestra en 15 días, mientras que los restantes esperan los resultados.La situación es tomada con seriedad por las autoridades de Salud del municipio y Provincia, teniendo en cuenta que es la primera vez que se detecta una enfermedad de este tipo en la ciudad. Sin embargo, se entiende que su apreciación es lógica por las consecuencias que trajo aparejado el temporal con la acumulación de barro, el desborde de efluentes cloacales y su mezcla con excremento y orina animal, además de la presencia de roedores.Por esta razón, desde el Área Programática se impulsó un monitoreo rápido en cinco puntos de la ciudad: Cerro Solo y Moure, Juan XXIII, San Cayetano, Laprida y en un sector ubicado entre Standart y Kilómetro 8. El mismo se extenderá hasta hoy y permitirá tener un panorama más concreto sobre el avance de esta patología que no se contagia de persona a persona."El monitoreo estaba previsto desde antes de la confirmación de esta primera muestra positiva de este caso. Lo estábamos organizando desde la semana pasada”, explicó Susana Muñoz, jefe de la División de Epidemiologia del Área Programática. “Se va a chequear en qué condiciones la gente está limpiando las casas, si tienen todo lo que necesitan, si se lavan las manos para chequear las recomendaciones que dimos, cuáles está pudiendo cumplir la población y cuáles no y poder comentarles a las autoridades cuál es la situación hoy”, detalló.El trabajo cuenta con el acompañamiento de la Dirección Nacional de Epidemiología y entre mañana y el sábado se tendrán los primeros resultados.PIDEN NO ALARMARSESegún explicó Muñoz en una conferencia de prensa donde también estuvieron Mariana Fernández, titular del Área Programática Sur; y el secretario municipal de Salud, Carlos Catalá, ante un caso sospechoso se toman las muestras y se envían al Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias de Rosario, especialista en este tipo de casos.Entre diez y quince días después se recibirá el informe final que permitirá establecer el avance de la bacteria. Mientras tanto el paciente ya estará medicado con un antibiótico que será indicado por un profesional medicado, quien a la vez le tomará la muestra para confirmar la patología y chequear si aparecen complicaciones.Desde el Área Programática trataron de llevar tranquilidad a la comunidad, ya que como explicó Muñoz, la patología puede ser tratada sin mayor complejidad y rápidamente.