Realizan una master class de zumba a beneficio de Pulcci Esta tarde, de 15 a 17 en el patio cubierto del Liceo Militar, tendrá lugar una master class de zumba. Estará a cargo de seis profesores locales. El objetivo es recolectar juguetes nuevos o en excelente estado, para ser donados a diferentes instituciones de Comodoro Rivadavia.

El encuentro surge a partir de la inquietud de la actual reina de Comodoro Rivadavia, Erica Cardozo, quien contactó al equipo del vicegobernador Mariano Arcioni para pedir colaboración en la organización de una actividad solidaria para toda la comunidad.

En el marco del mes de reyes, a la que también se sumó la fundación PULCCI (Padres Unidos en la Lucha Contra el Cáncer Infantil), surge esta tarde solidaria, que además de darle música, movimiento y color al verano comodorense, persigue el objetivo de convocar a las familias a una jornada diferente, para colaborar con otras más necesitadas.

El encuentro es abierto a todo público, para todas las edades, y contará con un sector de juegos para los niños, bajo la supervisión y coordinación de profesores de educación física. Para acceder los interesados deberán llevar juguetes nuevos o en excelente estado, los cuales serán luego donados a diferentes instituciones de la ciudad.



La zumba es una disciplina fitness, creada a mediados de los años 90 por el colombiano Alberto "Beto" Pérez y está basada en dos ejes: el mantenimiento de un cuerpo saludable, como otras disciplinas deportivas, y el desarrollo y fortalecimiento de la flexibilidad del cuerpo mediante movimientos de baile combinados con rutinas aeróbicas. Dentro de los ritmos latinoamericanos que utiliza se encuentran la salsa, el merengue, la cumbia, el reggaeton y el samba.

La Master Class solidaria, de dos horas de duración, estará a cargo de los profesores Alicia Sanduay, Jhonatan Paredes, Jordy Carrazana, Graciela Duré, Loly Lore y Vero Flores.

Para la realización de este enuentro colaboran el Liceo Militar General Roca, Ele Multiespacio, Hola Juguetes y EMEC.

PULCCI trabaja para contener a familias que tienen hijos con cáncer infantil. Es una organización sin fines de lucro que reúne a los padres unidos contra la lucha del cáncer infantil, y la preside Mirta Vidal. Ella comenzó a trabajar en esta organización luego de sufrir una pérdida muy importante en su vida como fue la de su pequeño hijo a causa de esta enfermedad.

Como cuenta ella, "nacemos con un don o un designio venimos a este mundo hacer algo por alguien, y a veces no nos damos cuenta hasta que la vida nos pone de rodillas, Gustavito Alfredo mi pequeño ángel tenía 6 años cuando jugando tropezó golpeando su rodilla, científicamente todos tenemos un tumor dormido y se despierta por diversas causas entre ellos un osteosarcoma cáncer de hueso , es uno de los tumores más agresivos en el cáncer infantil y el que le toco a mi amado ángel, cuatro años lucho por su corta vida , cuatro años lucho con la parca que se disfraza con distintos nombres, distintos tipos de cáncer a mi amado hijo le amputaron su pierna para poder sobrevivir un tiempo más, luego de largas sesiones de quimioterapia un nuevo tumor en su pulmón izquierdo perturbaba nuestras vidas".

De igual modo, Vidal contó cómo fue la lucha con su pequeño hijo y recordó que luego de la operación su nene aprendió a movilizarse con una sola pierna: "jugaba al fútbol y soñaba ser como Maradona volvimos a ganar una nueva batalla mas no aun la guerra seguíamos otro año más sonriendo disfrutando dándole todo lo que pedía era un pequeño y gran hombre a la vez tenía una madurez con apenas 9 años".

La creadora de PULCCI también contó que luego de mucho tratamiento y sufrimiento de su hijo, se durmió en la paz eterna en noviembre de 2003 y un año más tarde nació la asociación. "Desde esa fecha lucho, guío, ayudo a todas las familias que luchan por sus amados hijos, los ángeles de Dios para que tengan un digno tratamiento, una digna atención y por los derechos a la vida, o una muerte digna", remarcó.

El Hospital Regional les ofreció un espacio para poder contener a las familias de los niños que sufren de este tipo de cáncer infantil y que los obliga a realizar el tratamiento en Buenos Aires porque en Comodoro Rivadavia no hay hematólogo ni oncólogo infantil.





