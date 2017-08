Realizarán un recital para juntar juguetes para un merendero

Noelia Montoya es una joven comodorense apasionada del rock and roll y junto a su amiga Ivana López comenzaron a idear un recital para fomentar las bandas locales, pero no querían hacer algo porque sí, si no que buscaban que este tipo de eventos tenga un fin solidario.

Según detalló Noelia a El Patagónico: "mi amiga (Ivana) me tiró la idea que el evento sea solidario y me propuso que los beneficiados sean los chicos del merendero Manos Amigas del barrio Abel Amaya. Entonces me contacté con Esther de Manos Amigas y me comentó que iban a celebrar el Día del Niño y necesitaban juguetes".

Noelia primero pensó en que la entrada sea un juguete: "pero nadie va a andar a las 2 de la mañana con un juguete así que vamos a ponerle un precio a la entrada y con lo que juntemos vamos a comprarlos, la idea es juntar más de cien juguetes".

Las bandas que se presentarán el próximo 18 de agosto en el Sótano Pub van a ser "Viejo y duro", "Kürüf" y "Juan y la suya", "son bandas locales, la idea también es dar visibilidad a las bandas de acá y pasar una noche distinta en la que se pueda ayudar" agregó Noelia.

A todo aquel que quiera colaborar o informarse sobre el evento se puede comunicar con Noelia al 297 536-4448 "en el grupo Comodoro es Rocanrol ya pasamos los 3000 amigos y la idea es ir haciendo muchos recitales solidarios" finalizó la joven.