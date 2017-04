El Patagónico | Regionales - 28 abril 2017 Reapareció Yauhar

El ex ministro de Agricultura de la Nación, Norberto Yauhar, agradeció al gobernador del Chubut, Mario Das Neves, por haberlo invitado a participar en el acto de inauguración del Mercado Concentrador y sostuvo que "el Mercado vino para quedarse, ahora hay que hacerlo producir y es una herramienta formidable para la creación de puestos de trabajo".

"No solamente la cadena de comercialización, tal como lo planteaba el gobernador, es ese primer paso de incentivar al productor local. Acá se tienen que regular los precios para que lleguen mucho más baratos los precios a la gente, de eso se trata", indicó el ex funcionario nacional.

En referencia a la invitación que le formuló el gobernador, Yauhar afirmó que "tenemos una relación política adulta entre dos personas que nos conocemos, estamos en caminos distintos, pero desde lo personal la cosa afectiva sigue estando y desde lo político el agradecimiento por haberme invitado".

En otro orden, Yauhar recordó que siendo ministro de Agricultura de la Nación se remitieron a Chubut fondos de un programa para la instalación de invernáculos y precisó que "la plata se remitió en su momento a la provincia. Hoy la provincia debería tener no menos de 600 invernáculos en producción".

Consultado sobre su destino, respondió: "yo también pregunté dónde estaban los invernáculos, pero como estábamos en campaña pensaron que era una cuestión política. Y no lo es, hoy vuelvo a preguntarme dónde están los 600 invernáculos, para los que se habían destinado en su momento unos 30 millones de pesos". Ello fue durante la gestión del ex gobernador Martín Buzzi.

