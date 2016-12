El Patagónico | Policiales | POLICIALES - 30 diciembre 2016 Rechazan el pedido de libertad de los Nieves pero les concederán un recreo La juez Mariel Suárez rechazó la libertad o -como alternativa- la prisión domiciliaria que Matías y Axel Nieves habían solicitado a través de un hábeas corpus correctivo que presentaron por las condiciones de detención que atraviesan en la Seccional Quinta. La magistrada entendió que sólo se veía vulnerado el derecho de los procesados de no tener acceso a un recreo, por lo que instó a la Seccional Quinta a darles un recreo diario o que se realice un traslado a un recinto más adecuado para cumplir con ese objetivo.

Ayer la juez Mariel Suárez dio a conocer su resolución con respecto al habeas corpus correctivo presentado por los hermanos Matías y Axel Nieves en el que solicitaban a través de su abogada, Verónica Heredia, la libertad o, en su defecto, la prisión domiciliaria por las condiciones de detención a las que estaban expuestos en la comisaría Quinta.

Suárez, que visitó la comisaría de manera sorpresiva el martes y se entrevistó con los detenidos, pudo conocer que en el lugar de detención había higiene, luz natural y agua caliente, Ayer, luego de un cuarto intermedio, les informó su resolución tanto al funcionario de fiscalía, Cristian Olazábal, como a Heredia.

La juez rechazó el pedido de libertad, como así también la morigeración a arresto domiciliario de la medida de prisión preventiva que Axel y Matías Nieves vienen cumpliendo por causas que están en plena etapa de investigación.

Sin embargo, instó a que se instrumente un recreo diario para no vulnerar el derecho de los detenidos y que si desde la Seccional Quinta no pueden cumplirlo se dispondrá el traslado a alguna unidad de esta ciudad que lo pueda otorgar.

De esa manera, ayer se evaluaba el traslado de los Nieves a la alcaidía policial, ya que el segundo jefe de la Seccional Quinta, Omar Delgado, dejó en claro que en la Seccional Quinta no hay un lugar para que los presos se recreen y tampoco están preparadas las condiciones edilicias para hacerlo.

De todos modos, al cierre de esta edición Delgado se reunía con el jefe accidental de la Unidad Regional, Oscar Rolla, para ver qué posibilidades había de brindar este derecho en la comisaría situada en el cruce de las avenidas Patricios y Lisandro de la Torre.

