Rechazaron el sobreseimiento al comisario Alejandro Pulley

En la audiencia de incidentes relacionada a los delitos de cohecho e incumplimiento de funcionario público contra el comisario Alejandro Pulley, la Justicia decidió rechazar el pedido de sobreseimiento del ex jefe policial. La magistrada argumentó que el pedido no reunía los recaudos y era prematuro, dado que aún no venció el plazo de investigación de la causa.

El acto judicial se desarrolló ayer pasado el mediodía en la sede de los tribunales penales de Comodoro Rivadavia. La audiencia de incidentes fue solicitada por Alejandro Fuentes, abogado defensor de Alejandro Pulley.

El penalista solicitó el sobreseimiento del ex jefe de la Unidad Regional de Trelew. Argumentó que el acto delictivo investigado durante su gestión al frente de la Seccional Primera de Comodoro Rivadavia "no ha sido cometido por Pulley, no es el autor de cohecho ni de incumplimiento de los deberes de funcionario", argumentó.

Fuentes agregó que existe posibilidad de incorporar nuevos elementos de prueba y "la tesis fiscal de que mi defendido ha recibido dádivas de Guillermina Ferreira Almada para proteger el VIP que funcionaba en la calle Francia al 500, no podrá probarse".

En su relato describió que la mencionada mujer “hizo un envío de un sobre por la empresa Vía Cargo a Puerto Madryn que retiró Pulley, pero no se sabe qué había en su interior", argumentó el defensor.

También cuestionó los dichos de un testigo de identidad reservada, los cuales no podrán probarse, insisitió el abogado de Pulley. "No se ha tenido objetividad en la investigación y no se ha probado el modo o mecánica de cómo se recibe el dinero".

Por todo ello, Fuentes aseguró que no existen elementos para seguir investigando a su cliente. El ex jefe policial que se desempeñó en la Seccional Primera estuvo presente en la audiencia a través de videoconferencia desde Trelew.

En contraposición, el fiscal general Martín Cárcamo, acompañado por el funcionario Cristian Ovalle, pidió que se rechace la solicitud de sobreseimiento por prematura "ya que aún no ha vencido el plazo de investigación".

El acusador público fundamentó: “el defensor realza una visión sesgada de los elementos de prueba y existen medidas de investigación en curso. También existen elementos de convicción suficientes para mantener vigente la investigación".





SOSPECHAS

Cárcamo recordó que en un primer momento el cohecho se investigaba por separado y luego por una directiva de la jefatura del Ministerio Público Fiscal ambos legajos -de cohecho y facilitación de la prostitución- se empezaron a tramitar de manera conjunta por la protección policial que habría brindado Pulley durante su paso como comisario de la dependencia céntrica de esta ciudad hasta el 31 de diciembre de 2014.

En un segundo allanamiento practicado en la vivienda de Francia al 500 donde funcionaba el VIP se secuestró un cuaderno de anotaciones de Ferreira Almada, donde consigna montos de dinero en días próximos anteriores a realizar los giros a Puerto Madryn, aseguró el fiscal.

"Dichos envíos fueron recibidos personalmente por Pulley. Por otra parte existen nuevas evidencias que refuerzan los dichos del testigo de identidad protegida, surgidas de los allanamientos a la Seccional Primera y de la Secretaría de Seguridad que comprometen al imputado”, describió.

En ese marco, Cárcamo solicitó que se rechace el pedido de sobreseimiento de Pulley, y continúe la investigación con la intención de elevarla a juicio oral y público.

Tras escuchar a las partes, la juez penal Daniela Arcuri resolvió rechazar el pedido de sobreseimiento del imputado debido a que el mismo "no reúne los recaudos y resulta prematuro al día de la fecha ya que no ha vencido aún el plazo de investigación de la causa".

Consideró que la investigación "es lenta pero ha avanzado". Además aclaró que existen evidencias suficientes para proseguir con la investigación por dádivas que pueden ser dinero u objetos, y hay indicios y sospechas graves de la responsabilidad por incumplimiento de los deberes de funcionario en contra de Pulley.

Asimismo, "existen evidencias colectadas por la Fiscalía para dar respuesta a los cuestionamientos de la defensa, es decir indicios en relación a la causa que se investiga a Pulley", concluyó la juez natural de la causa.