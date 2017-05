Rechazo "terminante" frente a la megaminería y la planta nuclear

El gobernador del Chubut, Mario Das Neves, volvió a manifestar su rechazo hacia la megaminería y la instalación de una planta nuclear en cercanías de la provincia. "Nosotros tenemos una posición terminante" apuntó el mandatario este viernes.

Al referirse a la central nuclear que el Gobierno Nacional pretendería en Sierra Grande, Das Neves subrayó: "nosotros cuidamos a nuestra gente. Queremos cuidar el agua y la calidad de vida de nuestra gente, así que la posición es terminante le guste a quién le guste. Aparte está avalada por la inmensa mayoría de la sociedad chubutense".

Además se refirió a la cumbre ambiental que convocó para este lunes en Rawson y aseguró que "va a ser un éxito" y que se abordará también el tema del agua.

Cabe recordar que el ministro de Ambiente, Ignacio Agulleiro, también confirmó que Chubut presentará su queja formal en la reunión del Consejo Federal de Ambiente, que se reunirá el 14 y 15 de junio.

"Nosotros tenemos una posición tomada hace mucho tiempo, la provincia, porque no nos olvidemos del fenómeno Gastre y la reacción que tuvo esta provincia y seguimos mantenido absolutamente la misma posición, porque si no sería una enorme contradicción cuando nosotros venimos apostando fuertemente a las energías limpias, las renovables, aquellas que hoy se están imponiendo y desarrollando en todos lados, incluido China", argumentó el gobernador.

Das Neves indicó que "vivimos en un territorio extenso, mucha tierra, poca gente y mucha agua, así que de estas sorpresas les anuncio que vamos a tener pero lo que tenemos que tener en claro es no tener dudas".

El gobernador detalló que "son cosas que desde el año pasado vengo planteando, que he planteado a distintos partidos políticos para llevarlo a una reforma este año y evidentemente no hemos tenido respuestas, así que seguiremos adelante para dejar en claro, lo que ya está en claro, que somos una provincia embanderada con la cuestión ambiental y que no tenemos ninguna necesidad ni ningún retroceso. No nos van a venir a contaminar".

"Nosotros vamos a seguir adelante con el tema de la energía eólica que tiene futuro, que es más barata, porque es mentira que la energía nuclear es más barata", remarcó.

"No somos giles, esto es para el ministro de Energía de la Nación (Juan José Aranguren), él sabe porque me lo ha dicho que en Paso de Indios hay uranio y lo que quieren es eso, y uranio, minga. No hay uranio para nadie, no lo vamos a explotar porque eso sí contamina y es peligroso", concluyó Das Neves.