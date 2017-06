Reclamaron por el tarifazo de la SCPL y no los recibió nadie

Alrededor de 50 vecinos ayer volvieron a manifestarse en el municipio en contra del tarifazo que aprobó el Concejo Deliberante a pedido de la Sociedad Cooperativa Popular Limitada (SCPL), justificado en el aumento de tarifas por parte de la distribuidora Cammesa (Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico) y en la necesidad de no desfinanciar las arcas de la institución. En este marco, los vecinos decidieron impulsar una asamblea de usuarios en la SCPL para el próximo mes.Esta vez, a diferencia del 7 de junio cuando realizaron la primera concentración, los vecinos decidieron también volcarse a la calle y manifestarse en la esquina de Rivadavia y Moreno, obligando a que interviniera el personal del Departamento de Tránsito municipal.Ante las nulas respuestas de las autoridades municipales, decidieron marchar al Concejo Deliberante para entregar un petitorio. Pero tampoco fueron atendidos, pese a que en el recinto se encontraba el concejal José Gaspar, de la Alianza Cambiemos, quien no quiso atender a los vecinos.Así, los manifestantes decidieron impulsar una asamblea de usuarios de la SCPL para el próximo lunes 10 de julio a las 13. “Queremos que den marcha atrás con el aumento. Por eso hemos decidido convocar a todos los ciudadanos de Comodoro y a todos los socios de la Cooperativa a una asamblea de socios", confirmó Noelia Fernández, una de las manifestantes.“Los chicos ya van a estar de vacaciones, así que consideramos que la gente va a tener más posibilidades de estar presente. Queremos que estén todos los socios para que planteen sus problemáticas y también podamos ejercer nuestro ejercicio de democracia directa para poder actuar en contra de este aumento tan desmesurado”, señaló la vecina.Los manifestantes no ocultaron su malestar por la falta de respuestas en las dependencias públicas, principalmente en el Concejo Deliberante, y repudiaron la poca participación de la gente, tal como dijo Fernández. "Somos cuatrocientas mil personas en Comodoro. ¿Cómo puede ser que haya tanta apatía?".Se debe recordar que el aumento de los servicios públicos, que se aplicará en dos tramos, fue aprobado el 1 junio por el Concejo Deliberante ante el pedido de la SCPL. El incremento del 75% para la energía y de 60% para agua y cloacas fue apoyado por el intendente Carlos Linares, que tras anunciar la promulgación de la ordenanza aceptó “que no es el mejor momento de la ciudad y del país", pero advirtió que no se podía “dejar pasar esta actualización, que tiene que ver con el tarifazo que se dio a nivel nacional (en la electricidad) y que ya tuvo su impacto en las finanzas de la cooperativa".