El Patagónico | Regionales - 20 mayo 2017 Reclamo frente a PAE

La Unión Obrera de la Construcción –UOCRA- acompañó ayer a los trabajadores de Tic Group que, frente a la sede de Pan American Energy, reclamaron por el pago de indemnizaciones adeudadas a los obreros que concluyeron su relación laboral en los yacimientos de Valle Hermoso y Cerro Dragón.

“Esperemos que nos den una fecha concreta de pago, porque así no se puede seguir”, dijo en la puerta de ingreso de PAE el trabajador Daniel Vargas, mientras dentro del edificio la conducción del gremio dialogaba con los directivos de la operadora.

Luego de más de 3 horas de protesta, y tras el compromiso que el secretario adjunto de la UOCRA, Rubén Crespo, recibió de los directivos de PAE, los trabajadores levantaron la concentración, que estuvo apuntalada con petardos, redoblantes y banderas verdes de la organización sindical.

“PAE asumió el compromiso de revisar la documentación y la situación de la empresa y cada uno de los trabajadores. La semana próxima tendremos una respuesta efectiva, así que por esa razón se decidió levantar la protesta”, indicó Crespo a El Patagónico.

El sindicalista dejó en claro que si la semana próxima no hay una respuesta efectiva, “seguramente volveremos aquí, con la misma protesta que hoy se realizó porque los trabajadores no pueden seguir esperando por sus indemnizaciones".



