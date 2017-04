El Patagónico | Regionales | REFINERIA - 30 marzo 2017 Refinería: la empresa busca el cambio de uso del suelo del predio que adquirió en Diadema Martín Migueles, presidente de Refinería Patagónica, se reunió ayer con los concejales para exponer los alcances y detalles técnicos del proyecto que buscan desarrollar en la ciudad, en un predio de 50 hectáreas que ya tienen en cercanías de Diadema.

El referente asistió acompañado de Martín Ponce, consultor de la empresa, y ambos brindaron precisiones técnicas en función de que la firma requiere el cambio de uso de suelo -hoy suburbano y rural- para poder completar las requisitorias del estudio de impacto ambiental, cuya aprobación es la licencia fundamental para avanzar con la inversión.

Según precisó Migueles tras el encuentro y en dialogo con El Patagónico, la refinería ya tiene todo el desarrollo técnico efectuado para lo cual se contó con el asesoramiento del Instituto Nacional de Petróleo francés, a través de Axens Group, firma que definió como "una de las tecnólogas más importantes de Europa y del mundo".

Cabe señalar además que desde la planta a instalar tendría una capacidad de refino de 2.800 m3 diarios -equivalente a 17.600 barriles de petróleo por día aproximadamente- y pretende refinar en zona de producción para desde aquí volcar directamente al mercado.

El volumen ya procesado sería para consumo interno y representa el 50% del crudo Escalante que se exporta en los últimos años.

Si bien el proyecto para instalar una refinería en la ciudad se viene barajando al menos desde 2014 de la mano de este grupo inversor -entonces asociado al programa nacional Refino Plus-, el anuncio cobró nueva fuerza los primeros días de marzo en medio de una muy compleja coyuntura petrolera en la cuenca. De hecho, la reunión de ayer con los concejales se dio en la víspera del fin de plazo que provincia y sindicatos le dieron a Nación para tomar definiciones sobre la política hidrocarburífera en el Golfo San Jorge y el sostenimiento de los planes de inversión.



CONFIANZA EN EL FUTURO



En ese marco, existe incluso la posibilidad de que Provincia revise y revierta contratos petroleros -sin contar las operadoras denominadas chicas que ya están si no en retirada al menos en crisis-, con lo que no deja de ser llamativo la decisión de tomar el riesgo empresario de invertir 400 millones de dólares en una refinería, más allá de que podría estar operativa recién dentro de 30 meses, cuando termine el montaje, en el eventual caso de que el proyecto que obtenga todas las licencias.

Sobre ese punto, Migueles subrayó que entiende que la coyuntura petrolera va a mejorar en el Golfo "y nuestros inversores ven que a mediano y largo plazo esto se va a solucionar y Comodoro va a ser un área prioritaria en el desarrollo petrolero por todo el potencial que tiene, tanto en lo convencional como en lo no convencional. Nuestros inversores ven más allá de la contingencia. Esta situación se va a superar y la zona tiene un potencial enorme para el desarrollo de este emprendimiento".



EL GASOIL COMO EJE



Por otra parte, y vinculado también al riesgo empresario en función de que deben garantizarse la provisión de crudo para procesar en una cuenca donde más del 80% de los volúmenes de producción pertenecen a las "grandes" con capacidad de refino propias, el referente del proyecto aseguró que ya mantuvieron varias conversaciones oficiales con las petroleras y que de hecho las muestras de crudo enviadas a Francia para el diseño de la planta fueron aportadas por las propias operadoras.

"El riesgo empresario lo asume el grupo inversor que tiene otros negocios energéticos en el resto del mundo y creemos que cuando empecemos a poner en marcha el proyecto va a ser un disparador para avanzar con relaciones comerciales estables con empresas. Para creer hay que ver y nosotros hay cosas que ya podemos mostrar: el proyecto de ingeniería lo tenemos hecho, el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) también; el predio de 50 hectáreas lo tenemos comprado" dijo, para indicar que el cambio de uso de suelo del predio cercano a Diadema en que se instalarán es fundamental para poder culminar la instancia de aprobación del EIA.

Por otra parte, agregó que la planta producirá productos finales a partir del crudo Escalante, listos para la comercialización en mercado sin necesitar otros procesos. "Son productos finales desde el mismo lugar de producción" subrayó para agregar que el eje de producción será el gasoil, y aunque admitió que aún no tienen un mercado pre pactado para la colocación, consideró que tendrán valores competitivos para insertarse con contratos asociativos con empresas ya existentes.





