El Patagónico | Regionales - 30 diciembre 2016 Remodelan edificio municipal donde funciona sala velatoria En austero acto que tuvo lugar a media mañana de ayer, el municipio de esta ciudad reinauguró al sala velatoria comunitaria que funciona en un edificio ubicado en el acceso norte, el cual estaba cerrado desde hace aproximadamente un año por fallas estructurales y de servicio.

Los trabajos fueron encomendados por el intendente Facundo Prades y fueron ejecutados por personal de las secretarías de Desarrollo Social y de Servicios.

La titular de la primera área mencionada, Andrea Páez, comentó que cuando asumió la actual gestión estas instalaciones se hallaban abandonadas y por ello hubo que limpiar el predio circundante, cambiar 150 metros cuadrados de piso colocando cerámica, reparar cañerías de gas, agua y realizar trabajos de pintura interior y exterior.

También se compró un termotanque y se equipó la cocina con pavas eléctricas para que la gente que debe velar a sus deudos tenga lo mínimo necesario para atravesar el dolor que embarga la pérdida de un ser querido.

Por otra parte, indicó que para aquellas familias que no disponen de suficientes recursos para un sepelio el municipio compró algo más de 30 ataúdes a una empresa de Bahía Blanca, los cuales son de una calidad que respeta la condición humanitaria.

Recordó también que mientras estuvo cerrado ese edificio, quienes no podían costear servicios en empresas fúnebres particulares debieron velar a sus deudos en centros de integración comunitaria, clubes de barrio, uniones vecinales y domicilios particulares.

Por su parte el secretario de Gobierno, José Luis Lacrouts,

dijo que el costo de las remodelaciones fue elevado, pero declinó dar a conocer el monto porque no se puede hacer política con este tipo de obras.

"Aquí lo importante es seguir poniendo esfuerzo y llevar esperanza ya que con trabajo y honestidad vamos a poder sacar la ciudad adelante", afirmó.

