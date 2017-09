El Patagónico | País/Mundo | POLICIALES - 02 septiembre 2017 Renunció el cuestionado fiscal de La Plata Fernando Cartasegna El fiscal platense Fernando Cartasegna, a quien se le había iniciado un jury por diversos incumplimientos en la fiscalía de Trata y Pedofilia a su cargo, presentó la renuncia con fines jubilatorios y, si el Poder Ejecutivo provincial se la acepta, quedará sin efecto el enjuiciamiento que le iniciaron, pero podrá ser indagado en la órbita penal.

"Fernando Ernesto Cartasegna vengo por la presente, luego de haberme desempeñado por casi 30 años en la justicia local, de los cuales los últimos 10 lo he hecho como agente fiscal a cargo simultáneamente de las fisacalías 4 y como fiscal referente del Departamento Judicial de La Plata de Delitos conexos a la Trata de Personas y Pedofilia y Pornografía Infantil en red, a presentar mi renuncia al cargo con fines jubilatorios", precisó en el escrito de renuncia.

La renuncia fue presentada en la mesa de entradas de la Procuración General de la Suprema Corte de Justicia bonaerense, y será elevada al Ejecutivo para que evalúe si procede aceptarla o no, explicó una fuente de ese organismo.

El 24 de agosto último la Secretaría Permanente de Enjuiciamiento de Magistrados de la provincia de Buenos Aires inició el proceso de jury a Cartasegna por irregularidades y presuntos delitos cometidos en el ejercicio de su función al frente de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 4, informó el titular del organismo, Ulises Giménez.

De esta manera, quedó habilitado un mecanismo que podría culminar con la destitución de Cartasegna, mientras que, paralelamente, se aceptó iniciar el proceso de apartamiento solicitado por el procurador general, Julio Conte Grand.

A partir de ese inicio, la Secretaría Permanente contaba con 60 días para hacer el sumario, tras lo cual debería dar traslado a la parte denunciante para que ratifique la acusación y luego al denunciado para que en 30 días haga su descargo.

Sin embargo, si el Ejecutivo acepta la renuncia, el Jury no seguirá su curso, aunque Cartasegna quedará sin fueros por lo que podrá ser indagado por los dos fiscales de La Plata que lo procesaron.

Una fuente del gobierno bonaerense explicó que "es probable que se le acepte la renuncia" tal como se hizo con otros dos polémicos funcionarios que también tenían un jury en desarrollo: ell exjuez de Garantías de La Plata, César Melazo y el ex fiscal General de San Isidro, Julio Novo.

Cartasegna estuvo al frente de la UFI 4 de La Plata hasta el 3 de mayo último, cuando fue licenciado por la Procuración luego de ser atacado en su despacho en lo que se sospechó que pudo ser una posible represalia por causas que investigaba.

Sin embargo, una auditoría realizada luego en su fiscalía detectó graves anormalidades en el funcionamiento de la dependencia, lo que motivó una denuncia penal ante el fiscal Alvaro Garganta que lo citó a prestar declaración indagatoria pero no se puede hacer efectiva hasta tanto sea suspendido o renuncie al cargo.

Una fuente de la investigación detalló que en la auditoría se encontraron causas que estaban con mucho retraso y se detectó el faltante de elementos secuestrados en investigaciones, por ejemplo de dinero.

El vocero afirmó también que en la fiscalía se encontró cocaína que había sido secuestrada en un procedimiento aunque no existía ninguna causa vinculada a esa droga incautada.

También llamó la atención el hallazgo de carátulas en blanco a las que se les asignaba un número de causa, por lo que los investigadores sospechan que podían ser utilizadas para lo que en la jerga judicial se denomina "saltear" al fiscal de turno. Además de Cartasegna, el fiscal procesó a parte de su equipo de trabajo: el secretario, un auxiliar letrado y una empleada encargada de la mesa de entrada de la fiscalía.

Cartasegna también fue procesado por la fiscal Ana Medina, titular de la UFI 1, quien investigaba el ataque que sufrió en su despacho, donde intentaron ahorcarlo, lo golpearon y maniataron y dejaron escrito con azúcar en el piso el apellido "Nisman", en referencia al fallecido fiscal de la causa AMIA.





