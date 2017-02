El Patagónico | Deportes - 10 febrero 2017 Renzo Blotta probó en el "Roberto Mouras" y el balance fue positivo El joven piloto de Comodoro Rivadavia se subió a un monoposto de la Fórmula 4 en el autódromo de La Plata. "Fue una linda experiencia girar en estos autos, y estuvimos cerca de los tiempos normales de cara al debut", resumió.

Una nueva experiencia automovilística vivió el joven piloto comodorense Renzo Blotta en el autódromo Roberto Mouras de La Plata. El corredor surgido en el karting de la AKPS giró en un monoposto del AR Competición, que interviene en la Fórmula 4.

El viaje hasta Buenos Aires comenzó el martes con una visita al taller del equipo, y también aprovechó para realizar la licencia deportiva. Al día siguiente, y luego de medir la butaca y charlar con los responsables del equipo pudo subir y acelerar en trazado platense.

"Fue una linda experiencia. Cuando llegamos a Buenos Aires fuimos a buscar las cosas, y al final probamos el miércoles. Fuimos al taller de Angel a probar la butaca, el auto y conocerlos a ellos. A la mañana estuvimos en el autódromo de La Plata muy temprano y pude girar", adelantó Blotta, quien tenía previsto regresar ayer a última hora a la capital del petróleo.

Sobre el balance y los giros que realizó en La Plata, el piloto de karting anticipó que "me adapte rápido al auto, pero noté que estuve cerca del otro chico que giró, y corre hace dos años. Estuve girando dentro de los tiempos de él, y eso es bueno. El auto va firme, y me volví con una sensación muy linda".

La intención de Renzo Blotta es competir durante todo el año en la Fórmula 4, y la primera fecha oficial de la temporada será el 26 de febrero en el autódromo platense. El piloto agradeció públicamente a "Oscar García, Daniel, Enrique, Martín, Maxi, Esteban, Pablo, a mis viejos, y familiares que siempre aportaron para que yo pueda estar. A mis abuelos que nunca me sueltan la mano, y a mi tío Rubén".

Fuente: