Renzo Blotta prueba en La Plata de cara la cuarta fecha de la F-4 NG

Blotta, bajo la estructura de AR Competición, ya tiene la cabeza puesta en la fecha que se estará disputando en el autódromo Roberto Mouras de La Plata, con más de 34 monoplazas animando la competencia del 21 de mayo que irá nuevamente televisada por la TV Pública.

Angel Rodríguez, responsable del equipo, estuvo trabajando en la motorización y el chasis para tener un mejor rendimiento en la próxima competencia. "Los nuevos amortiguadores y espirales se estarán probando el viernes, antes de la carrera, buscando una mejor performance del auto como así también en la parte aerodinámica" confió.

Durante estos días, el piloto comodorense adecua su condición física en el GYM Muscle Mass con su preparador Germán "Coco" Ramírez buscando tener el mejor rendimiento ante la gran exigencia que lleva la categoría.

"Las expectativas son grandes para esta fecha, los trabajos deberían dar sus frutos" anticipó Blotta. "Ojalá, todo lo que se ha trabajado dé buen resultado, deberíamos andar mejor que en las otras presentaciones. Ya vamos con más experiencia y los trabajos en el auto nos tendrían que dar ese saltito que estamos buscando" destacó.

Para el chubutense, "esta es una categoría muy competitiva, donde todos trabajan para mejorar, pero tengo mucha fe que vamos a andar mejor que en las otras presentaciones".

El joven mostró su agradecimiento. "Agradezco a todos los que me acompañan en este gran desafío. Esto no sería posible sin que mi viejo esté al frente de todo y mi vieja. Si bien todavía no tenemos cerrado en presupuesto, hay mucha gente a quien darle las gracias, como a Distribuidora LOA, El Tenaz, Chubut Seguros, MIR Servicios Generales, Zona Cero, Chubut Deportes, Hugo, César, Sergio, a los medios de comunicación y a mi familia que siempre me apoya. A todos, mil gracias".