El Patagónico | Regionales | SERVICIOS - 06 enero 2017 Repararon la fisura en la reserva de 90 mil metros cúbicos de Puesto La Mata A raíz de esa fisura se perdían 50 metros cúbicos por hora. Su reparación contribuirá a mejorar las reservas, pero los cortes programados continuarán durante el verano. Mientras la finalización de la obra de repotenciación del acueducto está supeditada a decisiones del ENOHSA.

En conferencia de prensa el gerente de la Sociedad Cooperativa Popular Limitada (SCPL), Víctor Santana junto al titular del Departamento de Ingeniería y Planificación, Gerardo Couto y Daniel Acosta, de inspección de obra de Provincia, indicaron ayer que concluyeron las obras de reparación de las pérdidas que se venían registrando en la reserva de Puesto La Mata.

Santana precisó que en la reserva de 90 mil cúbicos había una pérdida importante, y se realizó una intervención para minimizar las mismas. Si bien esto no implica una solución definitiva porque el tanque tiene 50 años de existencia, las autoridades de la cooperativa dijeron que de este modo se puede mitigar la pérdida de esos 50 metros cúbicos por hora que se venía registrando en el lugar.

Los trabajos se hicieron en la zona externa, de la primera reserva del sistema de acueductos. Se efectuaron trabajos en hormigón y se reparó la fisura en la base de la reserva, contó Santana.

De este modo la pérdida está en parte solucionada y se brindará mantenimiento preventivo y correctivo para evitar nuevas roturas.

En cuanto a la posibilidad de realizar obras de un nuevo tanque de reserva el gerente comentó que en algún momento se pidió esta obra para que esté dentro del paquete del proyecto de repotenciación del acueducto pero no se concretó. En ese momento se habló también de una reserva de 15 mil cúbicos prevista en Cerro Arenal.

Desde el área técnica de la SCPL, Gerardo Couto precisó que se hizo la limpieza y el arreglo de la reserva, detectando la zona de la fisura y "aplicando un revestimiento hidrófugo, reforzado con una malla de acero y hormigón de 15 centímetros a una superficie de 35 metros cuadrados, tanto en el tanque como en el tabique perimetral. Es como una piel interna a la cisterna que se hizo en la zona afectada", detalló.

En otro orden y en lo atinente a las consideración técnicas de un tanque que tiene muchos años de existencia, el ingeniero señaló: "el estado general de la reserva es bueno pero tiene necesidad de mantenimiento preventivo y es lo que vamos a hacer en los meses de menor consumo de agua".



REPOTENCIACION

Santana también confirmó que persiste el retraso en los pagos que el Gobierno provincial debe aportar a la SCPL por los costos del manejo del acueducto. "Estamos en esas negociaciones buscándole una solución a la deuda que mantiene la provincia. Vamos a ver si logramos en estos tres primeros meses que cancelen lo que está con orden de pago que son 35 millones de pesos. La deuda está reconocida pero no está en papeles con trámite administrativo y en total ronda los 80 millones de pesos", admitió.

Mientras, Daniel Acosta inspector de provincia en la obra de repotenciación del acueducto, indicó que se retrasará nuevamente la conclusión de esa obra porque está sujeta a la inspección del Ente Nacional de Obras Hídricas y de Saneamiento (ENOHSA) y la reformulación del plan de trabajo.

"Hubo un parte de actividades por fin de año, pero la empresa está en camino a retomarlas. Se ha reformulado el plan de trabajo, y es que la obra se está manejando con el ENOHSA. Está siendo inspeccionada por su personal y tenemos informes sobre el grado de avance, que ha tenido distintas etapas", indicó Acosta.

A la vez, informó que el inspector de obra es Ricardo Williams le comunicó que "estarían viajando a Buenos Aires para reformular el nuevo plan de trabajo y tratar de terminar en mayo, pero eso requiere de dos situaciones importantes, una es terminar el módulo 3 que es la potabilizadora y lo otro es destrabar una nueva traza del tramo Cerro Negro-Sarmiento por el cual depende de una aprobación del ejido de Sarmiento".

De igual modo contó que hasta la fecha no hubo aprobación de permiso de esta traza por el nuevo camino del caño y tiene que darse porque eso permitiría a la empresa realizar el cálculo hidráulico de ese trayecto, especificó.

En cuanto a los tiempos en que se extenderá la obra, Acosta dijo que la reformulación depende de ese trayecto porque ese trazo permitiría conducir los 2 mil metros cúbicos más de agua hora que permite la re potencialización y admitió: "la planta potabilizadora no está concluida aún".

Fuente: