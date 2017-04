El Patagónico | Regionales - 06 abril 2017 Repartirán 350 mil pastillas potabilizadoras

La Municipalidad informó que se repartirán 350 mil pastillas potabilizadoras de agua a los centros de evacuados y en los Centro de Salud. Para llevar a cabo esta iniciativa, se capacitó a los trabajadores comunitarios y sociales para que aprendan sobre el uso de este elemento que funciona como un equivalente a la lavandina.

En consecuencia, el secretario de Salud, Carlos Catalá, explicó: "cuando existan muchas dudas después de haber utilizado otros métodos, como hervir el agua entre 3 y 5 minutos o adicionar dos gotas de lavandina, se puede utilizar la pastilla, que debe ser el último recurso. Si se observa que el agua está muy turbia, se puede usar una pastilla por litro de agua, si no, sugerimos cada 3 litros, siempre dejándola trabajar 30 minutos, para luego utilizarse en el lapso de 12 horas. Después de ese tiempo, el agua debe descartarse".

Asimismo, el funcionario sostuvo: "en estos momentos estamos esperando los resultados de los análisis, pero si una persona abre la canilla y sale turbia, no sabe qué cantidad de cloro tiene y su estado de potabilidad, por lo que, si vamos a prevenir, debemos hacerlo de esta manera. No queremos que se genere una situación de pánico".

Catalá también informó: "decidimos entregar las pastillas en los centros de evacuados y en los Centros de Salud. Allí, personal dispuesto para tal fin definirá la entrega de las mismas, pero no se solicitarán muestras, no es momento de burocracia. Tampoco queremos que los responsables se vean desbordados por la presión de la gente".

