"Residente", ex líder de Calle 13, adelanta canciones y un documental en su web

El cantautor puertorriqueño René Pérez Joglar, conocido popularmente como "Residente", el vocalista del grupo Calle 13, lanzó a través de su página web oficial un mapa geográfico y genético que configurará su nuevo disco de estudio en solitario, un documental y un libro, que verán la luz el próximo año.

El proyecto, que el cantautor anuncia como el "más ambicioso" de su trayectoria, surgió a través de una prueba de ADN que marcó el inicio de la búsqueda de sus raíces, y como parte de la idea, dio a conocer residente.com, con una visión artística conceptual que acompaña su recorrido.

El ex líder de Calle 13 viajó durante los últimos dos años alrededor de cuatro continentes, y en su espacio interactivo plasmó información sobre cada sitio visitado, fotos, adelantos del documental y fragmentos de las canciones.





"A mí todo lo que me rodea me afecta y como artista me siento en el deber de reflejarlo. Por eso colaboré con artistas talentosos, artistas que la industria musical no conoce porque hace tiempo que no les hacen caso, artistas que hacen música sin esperar nada a cambio, artistas con los que comparto mi sangre, así como ellos compartieron sus historias conmigo", expresó "Residente" a través de un comunicado de prensa.

Su recorrido es plasmado en el sitio web, que nos muestra un mapa distinto al que conocemos. La página contiene información sobre cada región, un anticipo de cuñas cortas o “teasers” del documental y fragmentos de las canciones, con fotos, según la región en la que fueron creadas.

El vocalista, quien durante 10 años se destacó compositor y coproductor de Calle 13, recientemente terminó de grabar su primer trabajo discográfico en solitario en el icónico Electric Lady Studios, de Nueva York.