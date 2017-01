Residuos peligrosos a tratar son del fondo de tanques de petróleo

Se desarrolló ayer la audiencia pública por la planta de residuos peligrosos que se instalará en el barrio industrial de Comodoro Rivadavia. Solo hubo un inscripto para la audiencia y según se indicó las opiniones vertidas en el marco de esta instancia formarán parte del estudio de impacto ambiental sobre este proyecto.La audiencia fue coordinada por el Ministerio de Ambiente y Control del Desarrollo Sustentable de Chubut y el proyecto fue presentado por la empresa Geoambiente en el marco del procedimiento técnico-administrativo de Evaluación de Impacto Ambiental establecido por la legislación.Los responsables de la empresa pusieron en conocimiento de los presentes el estudio de impacto ambiental de esta propuesta empresarial que propone el tratamiento de residuos peligrosos sólidos provenientes de fondos de tanques de almacenamiento de hidrocarburos.La obra en sí, según los planos que se exhibieron, consta de dos naves, una pileta de emergencia, un tanque de almacenamiento de subproductos del proceso y un horno de secado.En primer lugar expuso Gabriela Fiorenzo, como parte del equipo técnico de Geoambiente, quien aclaró que esta será la primera empresa abocada al tratamiento de residuos peligrosos con este tipo de tecnología."Con este tratamiento se soluciona un problema en el sector hicrocarburífero y se generan recursos y no residuos. Además, es una inversión local y el tratamiento de residuos se hará en una planta cubierta", detalló.En cuanto al proceso de tratamiento, se indicó que llega el material a la planta y es introducido en la nave. Luego se lo somete a un tornillo helicoidal y se mueve hasta lograr la deshidratación del material e ingresarlo en la fase líquida a un tanque J de 160 metros cúbicos.En una segunda etapa el material ingresa a la otra nave donde con agua se separa el producto y finalmente en la tercera fase entra al horno de secado y allí se elimina la humedad, con lo cual el subproducto queda con un 0,005 % de hidrocarburos. Luego, el material es ingresado a los contenedores y sometido a los controles de parámetros exigidos por ley. De ese modo, por cada 1.000 metros cúbicos que ingresan salen 300 de material de acopio.Luego de que Fiorenzo explicó cómo funciona operativamente la planta denominada Don Alberto T, el responsable técnico de Geoambiente, Fabián Suárez, brindó detalles del estudio de impacto y el plan de gestión ambiental que se realizó con sus diferentes programas.La obra estará en el Parque Industrial y contempla una construcción de 8 mil metros de superficie, lo cual permitirá dar empleo a unas siete personas.Suárez dejó en claro que por la ubicación del predio se trata de una zona de baja sustentabilidad ambiental, de modo que "el proyecto no genera ningún impacto y para eso se ha elaborado un plan de gestión ambiental para monitorear el estado de los recursos evaluados en este informe".Finalmente, Suárez precisó que esta propuesta ofrece un proyecto que consigue la gestión y el tratamiento técnico para residuos generados en los fondos de tanques con una tecnología que no se está aplicando. Así, se recuperan los residuos líquidos peligrosos para ser transformados en recursos.CONSULTAS TECNICASSolo se registró un inscripto para opinar en el marco de esta audiencia pública. Se trató de Gustavo Trigo, representante de la Subsecretaría Municipal de Ambiente, quien solicitó información sobre los residuos sólidos líquidos y los subproductos, con la idea de saber si estos son utilizados para relleno.Según se respondió, estos residuos se almacenarán transitoriamente hasta que la disposición final se haga en lugares habilitados.Con esa finalidad se dispondrán en el exterior del predio unas 30 bateas.También se informó que este subproducto podrá ser materia de comercialización.Trigo preguntó además respecto del sistema de contención del tanque J y allí Suárez explicó que se trata de un tanque propio de la actividad hidrocarburífera que se rige con la normativa de la Secretaría de Energía de la Nación.Asimismo, el titular de la Subsecretaría de Ambiente, Daniel González, preguntó por la forma de monitoreo del recurso hídrico en el subsuelo y recibió la información sobre las obras que contempla el proyecto.Mientras Diego Acosta, concejal de Rada Tilly, también quiso saber sobre el uso de agua tratada y Suárez le informó que este residuo ya viene con mucho líquido, por lo cual no será necesario un uso extra.Ahora todas las consultas y opiniones serán parte del expediente que se tramita ante Medio Ambiente de Provincia para resolver la futura puesta en marcha de esta planta en Comodoro Rivadavia.