Respuesta a Luz y Fuerza

El gobernador Mario Das Neves respondió a representantes del sindicato de Luz y Fuerza por sus críticas respecto a lo sucedido durante el temporal y dijo: "no vamos a permitir que cualquiera desde un sofá, cómodo, para quedar bien diga que esto pasó porque no se hicieron obras".

El gobernador Mario Das Neves valoró que en sus dos anteriores gestiones a cargo del Ejecutivo se ejecutaron en toda la provincia "493 obras de infraestructura" para la prestación de servicios públicos.

Sostuvo que las obras "se ejecutaron pueblo por pueblo, en 8 años de gestión, invirtiendo casi 3 mil millones de pesos, a valores del 2003, 2004 y 2005".

"Nosotros hemos hecho permanentemente obras hídricas, como los pluviales", detalló.

En ese marco manifestó que "si (Héctor) González (representante de Luz y Fuerza) las quiere venir a ver, se las podemos mostrar".

"Esto pasó porque llovieron 400 milímetros, y que me digan en qué lugar del mundo te llueve en una semana lo que llueve en cinco años, que me lo expliquen y que después me expliquen cuánto tardan en recuperar todo eso", concluyó.