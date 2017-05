El Patagónico | Regionales | POLITICA - 24 mayo 2017 Reunión de urgencia en la UCR por la denuncia sobre la Convención El Comité Provincia de la Unión Cívica Radical se reunirá de urgencia el martes en Puerto Madryn. En el encuentro, al que se convocó a los cuatro convencionales de esa ciudad, se analizará la denuncia que, por supuestas falsificación de firma e identidades, realizó públicamente el Frente Radical Amaya de Chubut.

El presidente del Comité Provincia de la UCR, César Herrera, confirmó que convocó de urgencia para este martes a las 19 en Puerto Madryn a la mesa ejecutiva partidaria y a los cuatro convencionales por esa ciudad, para verificar el grado de veracidad de la denuncia pública efectuada por el Frente Radical Amaya de Chubut (FRACH) por lo sucedido el 13 de mayo en Trevelin.

La línea interna que conduce Orlando Vera denunció que en la elección de la nueva Convención provincial del radicalismo hubo falsificación de firmas y que “alguien, sin presentar la documentación respaldatoria, se hizo pasar por alguien que no era, para participar y votar en la Convención”.

“Nosotros nos acabamos de enterar de la denuncia pública y ya hemos convocado de urgencia a los convencionales. Vamos a verificar la documentación y firmas. Una vez que constatemos la veracidad o no de la denuncia, procederemos en consecuencia”, indicó Herrera, en diálogo con Radio Del Mar.

El titular del partido se negó a opinar del tema previo a la reunión, pero indicó que “yo participé de la Convención y vi que luego de la acreditación de los convencionales se hizo todo de manera normal. Por eso convocamos a los convencionales en cuestión para que expliquen si son sus firmas y ellos estuvieron; no hay nada más que aclarar”, sostuvo.

En el caso de que se detectara la adulteración, Herrera adelantó que se “realizarán las actuaciones legales correspondientes”, algo que “también sucederá si la denuncia del FRACH no tiene sustento”, completó.



LA PESADA DENUNCIA



Orlando Vera, referente máximo del FRACH, afirmó por Radio Del Mar que en la reunión de Trevelin se detectaron acreditaciones irregulares de afiliados “que participaron como convencionales, sin tener tal cargo”.

El dirigente remarcó que su sector se dio cuenta de las identidades falsas luego de la Convención y tras haber verificado que los que firman como convencionales no son tales, ”es decir que participó y votó gente que no tiene ese cargo ni representación”.

“Las acreditaciones de los convencionales no fue lo rigurosa que debió ser y esto permitió que no se garantizara la legitimidad de las identidades. Los responsables de realizar ese trámite fueron dos afiliadas de Puerto Madryn”, acotó.

El titular del FRACH lamentó que su denuncia se haya hecho pública. “Nosotros nos manejamos por los carriles partidarios y por eso pedimos que se investigue el tema. No llevamos el tema a los medios pero ahora que se enteraron, lo que tenemos que hacer es ratificar la denuncia y exigir una investigación a fondo”, apuntó.

Finalmente Vera insistió en que hay material que prueba las identidades falsas y entre ellos habló de fotografías y declaraciones testimoniales de convencionales “que no concurrieron a la Convención pero que en los registros participaron y votaron; es decir que alguien ocupó sus lugares”.

En la convención de Trevelin fue electa como titular Margarita Green por apenas dos votos (40-38 sobre José Luis Punta); se decidió la continuidad de la alianza con los liberales del PRO en Cambiemos y un sector postuló como precandidato a diputado nacional al abogado comodorense Gustavo Menna.

