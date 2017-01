Revelan cómo la humanidad se volvió obesa desde 1975

obesidad





De acuerdo con las estadísticas recopiladas durante 42 años desde todos los confines del mundo , la humanidad está cada vez más gorda, informó el sitio The Guardian. Hasta la fecha hay países que duplicaron sus índices de obesidad, como la Argentina, donde pasamos de 12,3% a 28,4%.



Tras analizar los datos de más de 19.2 millones de personas, los científicos anunciaron que no hay un sólo país donde haya descendido la obesidad y en el caso de China, por ejemplo, se multiplicó casi ocho veces, de 5.0% a 7,8%, informó el sitio The Lancet.



Entre los países menos afectados por la obesidad se encuentran Corea del Norte (cuyas estadísticas no siempre son confiales) y Japón, donde la obesidad se triplicó pero aún así no supera el 3,3% por lo que quizás una dieta rica en fibra, hierro y omega 3 sea la solución a la obesidad.

Por mucho que se hayan popularizado las dietas veganas, vegetariana, baja en sodio, azúcar o harinas, laacecha a la población mundial como el principal problema depública. Así lo demuestra el análisis de 1698 estudios realizados en 186 países desde 1975.