Revés para Temer: comisión del Senado rechaza la reforma laboral

El gobierno del presidente brasileño, Michel Temer, sufrió ayer un duro revés en el Congreso luego de que una comisión del Senado rechazara por 10 votos contra nueve la reforma laboral, que es uno de los principales proyectos del oficialismo en el marco de sus reformas de ajuste económico.

El informe del diputado Ricado Ferraço, del oficialista Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB), fue rechazado por la Comisión de Asuntos Sociales del Senado, que votó en cambio un texto alternativo del opositor Paulo Paim, del Partido de los Trabajadores (PT).

"No deja de ser una derrota para el gobierno, pero nada cambia en la tramitación de la reforma laboral", dijo el líder del gobierno en el Senado, Romero Jucá, fiel asesor de Temer, del gobernante Partido del Movimiento de la Democracia del Brasil (PMDB).

El texto de la reforma laboral -que en su principal ítem elimina la figura de los sindicatos de la negociación salarial entre las patronales y empleados- ya fue aprobado por la Cámara de Diputados y ahora está en trámite en comisiones en el senado.

Además de la Comisión de Asuntos Sociales, el texto debe ser debatido en la Comisión de Constitución y Justicia y en la Comisión de Asuntos Económicos.

Las resoluciones de la tres comisiones serán elevadas al pleno del Senado, pero la derrota en la primera en tratarse la ley dejó entrever las "traiciones" de algunos aliados con la reforma laboral.

La derrota del gobierno se produce en medio de una jornada de protestas en las principales capitales del país contra las reformas laboral y jubilatoria que impulsa el gobierno de Temer, que apuesta a esta agenda para mantener el apoyo político y del poder económico, en medio de un escándalo de corrupción que lo afecta directamente.

"No podemos votar esto, dar un aire de normalidad a este escándalo que vive el país", dijo el senador LIndbergh Farias, del PT, en la comisión que tuvo varias discusiones y gritos entre los parlamentarios.



DENUNCIADO POR LA POLICIA



Por otro lado, la Policía Federal de Brasil envió al Supremo Tribunal Federal del país un informe que sugiere que el jefe del Estado, Michel Temer, cometió corrupción pasiva en su relación con el empresario Joesley Batista, del gigante mundial de la carne JBS, un delator que colabora con la justicia y grabó al mandatario conversando sobre supuestos sobornos.

Así lo informó ayer la prensa local, que indicó que el informe de la fuerza de seguridad es la visión técnica de los investigadores sobre el escándalo que marca el ritmo actual de la crisis brasileña y puso contra las cuerdas al gobierno de Temer.

El informe preliminar de la Policía Federal fue elevado al juez Edson Fachin, del Supremo Tribunal Federal (STF),

La investigación policial indica que hay responsabilidad de Temer en la entrega de valijas con dinero a su ex asesor Rodrigo Rocha Loures, un ex diputado del Partido del Movimiento de la Democracia del Brasil (PMDB) detenido en la penitenciaría de Papuda, en Brasilia.

Temer y Loures fueron grabados en marzo pasado por Batista y por el gerente de JBS, Ricardo Saud, respectivamente.

Loures le pidió al grupo JBS un pago mensual de unos 150.000 dólares por 20 años como forma de jubilación para él y para Temer, supuestamente como retribución por los beneficios legales que recibió el grupo de la industria de la carne.

El fiscal general, Rodrigo Janot, considera que Temer dio anuencia en su conversación grabada con Batista para que comprar el silencio de Eduardo Cunha, el ex presidente de la Cámara de Diputados preso por corrupción en la Operación Lava Jato y mentor del juicio político que destituyó el año pasado a Dilma Rousseff.

Como se trata del jefe del Estado, la aceptación o no de la denuncia debe ser votada por la Cámara de Diputados.



