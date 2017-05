El Patagónico | País/Mundo - 24 mayo 2017 Revocaron la orden al Gobierno de convocar a la paritaria docente nacional En abril, cuando se presentó la medida, el Gobierno había anticipado que apelaría. Por su parte el jefe de Gabinete, Marcos Peña, confirmó en su momento que además recusarán a la jueza porque consideran que hay imparcialidad en sus decisiones.

La Cámara laboral revocó la medida cautelar dictada por una jueza que había ordenado la convocatoria al Gobierno Nacional a una paritaria nacional docente, como reclaman los gremios del sector.

Fuentes judiciales informaron que la Sala VIII del Tribunal dio marcha atrás con una medida dictada en primera instancia por la jueza laboral Dora Temis.

Según los voceros, la decisión que es de carácter provisorio ya que aún no se resolvió el fondo de la cuestión ante la presentación hecha por la Unión Docentes Argentinos (UDA), en medio del conflicto por el reclamo de los maestros sobre una suba salarial.

En abril, cuando se presentó la medida, el Gobierno había anticipado que apelaría. Por su parte el jefe de Gabinete, Marcos Peña, confirmó en su momento a ámbito.com que además recusarán a la jueza porque consideran que hay imparcialidad en sus decisiones.

El fallo, que lleva la firma de la jueza Dora Eva Temis, sostiene que la Ley de Educación Nacional ordena al Gobierno implementar la partida presupuestaria para cumplir con el objetivo de la educación pública y convocar así a una paritaria nacional "al quinto día de la presente orden judicial".

Por otro lado, el Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUD) reclamó al Gobierno provincial la "urgente convocatoria" para retomar las negociaciones paritarias, y advirtió que, en caso contrario, se "profundizará el plan de lucha".

"El FUD plantea que si no hay una convocatoria y una propuesta salarial digna, el plan de lucha continuará y se profundizarán las medidas en toda la Provincia", advirtieron los docentes.

Los gremios se reunieron el miércoles anterior y emitieron un documento, a través del cual plantearon que "la extensión del conflicto educativo es exclusiva responsabilidad del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires".

"La gobernadora María Eugenia Vidal sigue declamando diálogo, pero no convoca a la paritaria provincial. ¡Basta de excusas!", se quejaron los maestros, y alertaron que "la inflexibilidad del Gobierno en garantizar salarios dignos, está generando que los docentes sigamos percibiendo salarios de agosto 2016, en el marco de un proceso inflacionario creciente".

Para los maestros, el Gobierno bonaerense "es responsable ante la pérdida de días de clases porque: continuamos con escuelas deterioradas, sin un plan provincial de infraestructura; seguimos con aulas superpobladas o estudiantes que no iniciaron las clases por falta de designación de docentes y no se garantizan políticas preventivas y de resguardo de docentes y estudiantes ante situaciones de violencia".

Además de estas problemáticas, "no se resuelven los problemas de los Comedores Escolares, que no dan cobertura a todos los estudiantes que lo necesitan y continúan sin menúes nutritivos", advirtieron.

En este marco, el FUD demandó una "urgente convocatoria para abordar resoluciones en la cuestión salarial y en las condiciones laborales".

Asimismo, resolvió convocar a la realización conjunta de los seis gremios docentes de una "campaña pública de denuncias de las condiciones de infraestructura, Comedores Escolares, cargos docentes y de las problemáticas escolares sin resolución" y, también, una "clase pública provincial sobre la realidad educativa".





Fuente: