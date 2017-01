El Patagónico | Policiales | CASO GRILLO - 07 enero 2017 Revocaron la resolución del juez Cosmaro en el caso Grillo y el imputado quedó detenido La decisión del juez Martín Cosmaro, que dio a conocer de manera exclusiva El Patagónico, de haberle otorgado el martes la libertad a Roberto Grillo -aunque sobre él pesa una condena de cumplimiento condicional y que fue detenido con un arma en la calle-, fue revisada ayer por un tribunal colegiado a pedido de la funcionaria de fiscalía Natalia Gómez. De esa manera, a Grillo le dictaron la prisión preventiva por dos meses, tal como se había solicitado en la audiencia presidida por Cosmaro.

Dos jueces revisaron ayer la decisión que el juez Martín Cosmaro había adoptado el martes en la audiencia de control de detención de Roberto Grillo, un motociclista detenido en el barrio Abel Amaya por andar armado.

En esa audiencia, pese a estar de acuerdo con la Fiscalía sobre el peligro procesal de fuga y el mal comportamiento del imputado en procesos anteriores, Cosmaro lo había dejado en libertad tras reprenderlo. Ese día Grillo solo recibió el reto del magistrado. "Va a tener que pensar cómo se va a manejar en su vida de acá en adelante", le había aconsejado.

Tras el revés sobre la medida de prisión solicitada el martes por la funcionaria de fiscalía Camila Sánchez Almirón, el Ministerio Público volvió a la carga y pidió una revisión de la resolución de Cosmaro por medio de un tribunal colegiado.

De esa manera, ayer la funcionaria de fiscalía, Natalia Gómez planteó en la audiencia de revisión de la medida ante el tribunal compuesto por Mariel Suárez y Miguel Caviglia.

Gómez volvió a solicitar que se le dicten dos meses de prisión preventiva a Grillo para cautelar el proceso de investigación, tal como había solicitado su compañera Sánchez Almirón el martes, argumentando que los fundamentos que había expuesto el juez en la audiencia de control anterior habían sido "contradictorios".

La funcionaria volvió a escuchar las grabaciones de los audios de la audiencia de formalización de la investigación por el delito de "tenencia ilegitima de arma de fuego de uso civil en calidad de autor" para Grillo, y se encontró que Cosmaro pese a estar de acuerdo en un todo con la Fiscalía, como la alta probabilidad de que el sospechoso sea autor del hecho, inclusive que ponderó el descargo del imputado que dijo que al arma la compró, que era un hecho grave y la expectativa de pena, que el comportamiento no era bueno, se inclinó por el pedido del defensor Ariel Quiroga en aquella oportunidad.

Gómez resaltó nuevamente ayer en la audiencia de revisión que Grillo -quien ya cuenta con una condena de tres años de prisión en suspenso por robo agravado y una suspensión de juicio a prueba- el mal comportamiento del condenado en la ejecución de la pena ya que este no cumplió con las presentaciones semanales que debía hacer frente al órgano de control.

La fiscal le planteó la situación al nuevo tribunal de revisión explicando que el juez Cosmaro había estado de acuerdo en el peligro procesal de fuga presentado por la Fiscalía, pero que este pese a todas esas coincidencias en vez que dictarle la prisión preventiva le dio la libertad a Grillo y le dictó presentaciones semanales.



INCUMPLIMIENTOS

Gómez destacó que Grillo incumplió las presentaciones en la pena anterior y se preguntó qué le hacía parecer al juez (Cosmaro) que ahora las iba a cumplir. Para la Fiscalía, Cosmaro había dictado una medida que ya había fracasado, y que no iba a funcionar.

Quiroga, el defensor, volvió a plantear ayer que faltaba aún la pericia de aptitud del arma de fuego secuestrada, y que Grillo había hecho su descargo diciendo que el arma la llevaba su acompañante.

Gómez expuso que se contaba con el testimonio de tres policías que vieron a Grillo portar el arma, que el hecho fue en flagrancia y que era fácil arribar a esa teoría.

Los jueces de revisión luego de escuchar los audios de la audiencia anterior, observaron la conducta del imputado que incumplió en ejecución de pena con las presentaciones -se dieron cuenta de que Grillo cumplía la primera y la segunda presentación y luego no volvía más a firmar- y así coincidieron con los argumentos de Gómez para revocar la decisión de Cosmaro. Finalmente dictaron así la prisión preventiva por dos meses para Grillo.







Fuente: