El Patagónico | Regionales | SERVICIO DE PROTECCION - 12 enero 2017 Rey reclama a Huichaqueo por la falta de respuestas sobre el servicio de protección El secretario municipal de Desarrollo Humano y Familia, Marcelo Rey, volvió a criticar ayer a su par de provincia, la ministro Leticia Huichaqueo, quien cumplió actividad el martes en esta ciudad pero sin reunirse con el área municipal y el Concejo Deliberante. El funcionario recordó que hace tiempo se "solicitó un encuentro de manera reiterada para resolver problemáticas urgentes", entre ellas la del servicio de protección de derechos.

"El presupuesto del Ministerio deja mucho que desear", consideró ayer el secretario de Desarrollo Humano, Marcelo Rey, quien lamentó la falta de visita de la funcionaria provincial, Leticia Huichaqueo, a su dependencia municipal y al Concejo Deliberante.

"No me parece bien que no se haya acercado a la Secretaría ni al Concejo Deliberante como se solicitó en reiteradas ocasiones para realmente delinear una tarea conjunta a fin de resolver problemáticas urgentes", agregó Rey, quien reiteró la necesidad de tener respuestas de la ministro en temas como el Servicio de Protección de Derechos de la Niñez y la Adolescencia.



YA SE FUERON 20 PROFESIONALES

Rey aseguró que se viene trabajando con un Presupuesto del año 2009 en esta área, donde en este periodo, se fueron cerca de 20 profesionales y hoy no alcanza el personal para atender las necesidades de una ciudad que ha crecido considerablemente y donde la cantidad de casos que vienen de la Justicia supera ampliamente ese presupuesto.

"Uno entiende que en el primer año no se pueda resolver porque se cuenta con un presupuesto de la gestión anterior, pero hoy, con un presupuesto armado por el gobierno provincial y el Ministerio de Familia, donde para toda la provincia destinaron un 1% a a lo social, deja mucho que desear. Hablamos de que nos interesan los derechos de los más vulnerables y en los hechos no se ve reflejado", puntualizó.



FUERTES ACCIONES MUNICIPALES

En otro tenor, el funcionario destacó: "no se trata de entrar en disputas políticas, sino de reconocer cómo estamos en Comodoro Rivadavia. Si bien el Municipio y el intendente Carlos Linares, ponen en valor la parte social demostrándolo con diferentes acciones que mejorarán la atención de personas en situaciones de vulnerabilidad, no alcanza".

Finalmente, Rey aseveró: "la idea del municipio y de la Secretaría de Desarrollo Humano y Familia, es trabajar de manera articulada, más allá de los colores políticos. Tenemos una responsabilidad con los derechos de la niñez, adolescencia y familia -continuó- debemos estar a la altura de las circunstancias y creo que la ministro tendría que rever sus actitudes y venir a conversar en una mesa de trabajo, para ver de qué manera, paso a paso, podemos resolver las diversas problemáticas".





Fuente: