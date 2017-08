Ricardo Darín habló de su pelea con Érica Rivas: "sí, tuvimos discusiones"

Ricardo Darín no usó eufemismos a la hora de responder sobre la pelea que tuvo con su compañera de La Cordillera, Érica Rivas.

Según había trascendido, los actores habían tenido una pelea durante la grabación de este film de Santiago Mitre, algo que Darín desmintió.

"No es verdad lo de Bariloche. Hay una superposición de datos. Sí tuvimos discusiones, pero no en Bariloche, sino en nuestra obra de teatro. Tuvimos como una separación conyugal, pero nada más. Fue algo personal... laboral, sí", aseguró.

"Discutimos, como pasa entre compañeros, tuvimos un intercambio de pareceres, a veces pasa, como en los matrimonios", aseguró quitándole dramatismo. Y luego dejó en claro que no hubo ninguna denuncia por parte de ella. "Lo de la denuncia es un delirio. Ella misma se encargó de desestimarlo. Me molesta que se mienta, que se diga una cosa que no existe", afirmó. Esta última información había sido dada por Luis Ventura en Infama.

