El Patagónico | Regionales - 16 agosto 2017 Ricardo Darín, presidente Desde mañana se exhibirá en el Cine Coliseo "La Cordillera", de Santiago Mitre y con la actuación de Ricardo Darín, Erica Rivas, Dolores Fonzi, Paulina García, Daniel Giménez Cacho, Elena Anaya, Gerardo Romano, Christian Slater y Leonardo Franco.

Desde mañana, estrenándose en simultáneo con las principales salas del país, se exhibe el filme dirigido por Santiago Mitre a partir de un guión desarrollado junto con Mariano Llinás, trabajo que fue uno de los proyectos elegidos para participar del Atelier de la Cinéfondation de la última edición del Festival de Cannes, donde ganó el Premio a Mejor Guión en Desarrollo.

Ricardo Darín protagoniza esta historia que se desarrolla durante una cumbre de presidentes latinoamericanos en Chile, donde se definen las estrategias y alianzas geopolíticas de la región.

Hernán Blanco, el presidente argentino, vive un drama político y familiar que lo hará enfrentarse a sus propios demonios, y deberá tomar dos decisiones que podrían cambiar el curso de su vida en el orden público y privado: por un lado, una complicada situación emocional con su hija; por otro, la decisión política más importante de su carrera.

En noviembre de 2016, luego de finalizar la última jornada de rodaje de "La Cordillera", Santiago Mitre expresó: "Termino este rodaje con la sensación de haber hecho un viaje largo con amigos, algunos que me acompañan del pasado y otros nuevos. Un viaje inolvidable. Trabajar con Ricardo y un elenco como el que me acompañó fue una experiencia maravillosa que nunca dejó de sorprenderme. Fueron un grupo de actores que se entregaron por completo al trabajo y contagiaron su entusiasmo a todos los que los rodearon en cada jornada de filmación. Me siento muy afortunado".



UN DREAM TEAM



Por su parte, el productor Hugo Sigman comentó que "'La cordillera' plantea el dilema de un presidente por preservar el poder a costa de descuidar a su familia y olvidar sus principios. ¿Pueden convivir ambas cosas? ¿Cuál es más importante?". Y agregó: "Estoy seguro de que quienes vean 'La Cordillera' disfrutarán la actuación de un verdadero dream team (equipo soñado) internacional encabezado por Ricardo Darín y de una película formalmente distinta, todo bajo la sofisticada dirección de Santiago Mitre".

Además de Darín, el elenco lo integran Dolores Fonzi, Érica Rivas, la española Elena Anaya (ganadora del Goya en 2011 por su papel en "La Piel que Habito", de Almodóvar) y Gerardo Romano. También actúan los chilenos Paulina García (mejor actriz en el Festival de Berlín de 2013 por "Gloria") y Alfredo Castro, el prestigioso actor mexicano Daniel Giménez Cacho y el brasileño Leonardo Franco.

El resto del elenco se completa con una variedad de intérpretes que fueron seleccionados en un extenso casting que abarcó toda América Latina, España y Estados Unidos. Este elenco de figuras internacionales se vio enriquecido en el tramo final del rodaje con la participación del reconocido actor estadounidense Christian Slater, recordado por sus papeles en "El Nombre de la Rosa", "Escape Salvaje" y "Entrevista con el Vampiro", entre otros filmes.

Slater, ganador de un Globo de Oro por su rol en la serie "Mr. Robot", compartió con Darín una importante escena de "La Cordillera".

Fuente: