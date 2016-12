Ricardo Fort: su ex estalló por la reactivación de la cuenta de Twitter

La cuenta de Twitter de Ricardo Fort volvió a tener actividad a tres años de su muerte: "Perdón la ausencia, no llega la señal de @movistararg por acá. Qué aburrida está la TV sin mí! Les dije que el tren Fort pasa una sola vez".

Su ex pareja y custodio de sus hijos, Gustavo Martínez, estalló por lo sucedido: "Si tengo que interpretar ese tuit, la verdad que tengo que decir que quién lo escribió es una mala persona, una muy mala persona".

"Da a entender que si está ausente o la señal no le llega es porque está muerto o enterrado. Al principio no caí, pero después me da un montón de lecturas y todas llegan al mismo lugar, al mismo punto. Ahora sí entiendo que fue malicioso y de mal gusto, pero malísimo gusto", manifestó a Clarín.

