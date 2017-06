Riquelme: "a Carlitos lo conozco de chiquito y es un buen chico"

Román se refirió a las declaraciones de Tevez y le bajó el tono a la discusión: "Yo lo tuve de compañero poco tiempo en Boca. Y si me pongo a pensar que Boca ganó seis copas y estuve en tres, tan mal no le hice al club".

Juan Román Riquelme rompió el silencio tras las fuertes declaraciones de Carlos Tevez en su contra, aunque el Diez eligió ponerle paños fríos a la situación y no cruzar al Apache.

"No miré lo que dijo. Pero mis amigos me cuentan todo. A Carlitos lo conozco de chiquito y es un buen chico. Yo lo tuve de compañero poco tiempo en Boca", manifestó Riquelme en diálogo con el programa 90 minutos.

Sin embargo, dejó un mensaje a la pasada: "tengo que ser agradecido. He tenido la suerte de jugar con jugadores muy buenos. Y si me pongo a pensar que Boca ganó seis copas y mis compañeros me hicieron ganar tres, tan mal no le hice al club".

En tanto, Román se refirió a la partida de Tevez a China en el último semestre: "cada uno en su vida decide lo que tiene que hacer. Ojalá esté contento ahí, disfrutando. Que la pase muy bien. Otra cosa yo no puedo opinar".